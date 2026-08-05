Владимир Сериков: Для контроля скоростного режима осталось установить здесь дорожные знаки и «лежачие полицейские»

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

Спикер облсовета Владимир Сериков встретился с жителями улицы Кольцова в Ельце в рамках своей депутатской деятельности. Здесь удалось решить одну из самых значительных и застарелых проблем — асфальтирование центральной дороги. Много обращений к председателю поступало именно по этому объекту.

Почти 700 метров были уложены качественным асфальтом, председателем проделана большая работа по взаимодействию с социально ответственным бизнесом, в результате — привлечено свыше 7 миллионов рублей.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

На встрече Владимир Сериков с жителями обсудил дальнейшую судьбу дороги.

- Теперь здесь предстоит установить дорожные знаки и так называемые «лежачие полицейские» для контроля скоростного режима. Буду взаимодействовать с мэрией и Госавтоинспекцией по этому вопросу, - отметил спикер облсовета Владимир Сериков.

Фото: Анастасия ДЕНИСОВА.

Спикер облсовета пообщался с жителями и соседних улиц. В повестке - благоустройство, опиловка и дорожные работы на их участках. Обращения взяты в работу.