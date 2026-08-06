На доброе дело: НЛМК окажет помощь детям по итогам благотворительного марафона

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат дополнительно направит 500 тыс. рублей для детей – подопечных благотворительного фонда «Милосердие». Помощь окажут по итогам благотворительного марафона, который ежегодного проводят среди сотрудников НЛМК.

По правилам марафона участники должны побить прошлогодний рекорд, чтобы компания направила средства на добрые дела. Для этого нужно преодолеть любую дистанцию пешком, бегом, на велосипеде или вплавь, и выложить свой результат на корпоративном портале. В этом году металлурги прошли на 2 тыс. километров больше, чем в прошлом. Общая дистанция составила около 79 тыс. километров. Это расстояние примерно равно двум оборотам вокруг Земли по экватору.

Фото: пресс-служба НЛМК.

На дополнительно выделенные средства благотворительный фонд «Милосердие» закупит для подопечных детей необходимое медицинское оборудование и поможет пройти дорогостоящую реабилитацию.

– Я активно занимаюсь бегом – участвую в трейлах и других соревнованиях – поэтому моя благотворительная дистанция традиционно получается довольно внушительной. В этом году, например, в общую копилку я принесла около 500 километров. Не отстают от меня и коллеги. В моей лаборатории работают 25 человек и практически все участвуют в марафоне – одни бегут, другие плывут, третьи «зарабатывают» километры во время пеших прогулок. Здорово, что своими пробежками и тренировками мы приносим пользу не только себе, но и детям, которые нуждается в помощи, – поделилась инженер лаборатории металловедения и металлофизики НЛМК Оксана Кулева.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Благотворительный марафон НЛМК проводит десятый год подряд. В этот раз к новому рекорду шли, бежали, ехали и плыли более 2 000 сотрудников 180 профессий из 16 городов России.