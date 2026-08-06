Вместе к лучшему: депутаты Липецкого облсовета помогают развивать Донское и возрождать «Прометей»

Фото: пресс-служба Липецкого Совета депутатов.

Точкой притяжения для юных липчан и площадкой для реализации всероссийских проектов становится детский лагерь «Прометей». Он был включен в федеральную инвестиционную программу и сейчас находится в финальной стадии реконструкции. Ключевую роль в реализации инициативы о передаче «Прометея» в госсобственность сыграли депутаты Липецкого облсовета.

Фото: пресс-служба Липецкого Совета депутатов.

Гордость региона

- Наш депутатский корпус с поддержкой губернатора Игоря Артамонова приложили много усилий, чтобы «Прометей» вошел в реестр объектов капстроительства. Совет Федерации и лично Валентина Ивановна Матвиенко официально поддержали масштабный проект возрождения и реконструкции, - отметил спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Обновленная инфраструктура – стадион, спортплощадки, скалодром, фиджитал-центр, бассейн и экокампус, лечебный и жилые корпуса… Детский лагерь преобразился, став гордостью региона, здесь есть все возможности для развития различных видов спорта, а также создана база самых современных компьютерных технологий.

Легендарный спортсмен, Герой России сенатор Александр Карелин посетил «Прометей» в ходе своего визита в Липецкую область в рамках проекта «Выбор сильных» и был удивлен, как лагерь развивается. Он подчеркнул, что у детей здесь формируют правильные ориентиры, их учат побеждать и не только в спорте.

На встрече руководители региона обсудили с сенатором возможность проведения на базе лагеря спортивных сборов для борцов и мастер-классов с участием известных спортсменов.

Фото: пресс-служба Липецкого Совета депутатов.

Новая площадка ГТО

Для Задонского округа она станет второй – в селе Донском спортплощадка строится при поддержке парламентариев области. Инициатива реализуется по федеральному проекту «Развитие физической культуры и спорта». Но проектом не предусмотрена организация доступной среды для маломобильных граждан – на это нужны дополнительные средства.

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и сенатор Максим Кавджарадзе в ходе рабочей поездки в округ на месте встретились с ветераном СВО Романом Росляковым, жителем Донского, одним из инициаторов строительства площадки ГТО. Парень восстанавливается через спорт и у него появилось желание тренировать на малой Родине как юное поколение, так и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Парламентарии помогут ему в решении этого вопроса, а также отправят Романа на реабилитацию в профильный медицинский центр.

Фото: пресс-служба Липецкого Совета депутатов.

…и асфальт вместо грунтовки

У жителей Донского еще одно значимое событие – в селе полностью обновлена центральная дорога. Качество работ проинспектировали сенатор Максим Кавджарадзе и спикер облсовета Владимир Сериков, которые встретились с сельчанами.

Проблема с дорогой растянулась на годы – осенью сплошная грязь, летом – тучи пыли. В селе, где проживает 4 тысячи человек и плотный поток машин, такое состояние полотна центральной дороги вызывало много неудобств. При участии парламентариев были ускорены запланированные сроки проведения дорожных работ, необходимые средства были выделены из областного бюджета. По словам сенатора Максима Кавджарадзе, удалось совместно решить вопрос, и главное – жители села остались довольны.

- Асфальта на этом участке никогда не было. Теперь грунтовая дорога сменилась на хорошее асфальтовое полотно. На некоторых участках она была продлена, - акцентировал спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Владимир КУЛИК.