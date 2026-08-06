Липецкие следователи возбудили уголовное дело после гибели мужчины под колесами трактора

Трактор и навесное оборудование правоохранители изъяли. Фото СУ СКР по Липецкой области.

В Усманском округе возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Пенсионера подозревают в причинении смерти по неосторожности. Напомним, 3 августа в селе Завальное под колесами трактора, управлял которым фигурант, погиб 53-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области, водитель покинул место происшествия. Видел ли он потерпевшего, пока не ясно. В этом предстоит разобраться следователям. Известно, что пенсионер в момент трагедии занимался покосом травы, использую закрепленную на навесном оборудовании трактора цепную косилку.

– В результате наезда мужчине причинены множественные повреждения головы, от которых он скончался на месте происшествия. Тело погибшего спустя некоторое время обнаружили местные жители, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы, – рассказали в региональном следкоме.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли трактор и навесное оборудование, назначили комплекс судебных экспертиз. В настоящее время допрашиваются свидетели. Эти меры направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.