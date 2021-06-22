В Липецке нашли школьников, которые пропали в один день

В настоящее время школьников опрашивают следователи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли пропавших школьников. Двое мальчишек 12 и 13 лет пропали в минувший понедельник, 21 июня. Они ушли из домов в районе Сырского Рудника на прогулку и не вернулись. Сначала родители сами пытались найти детей, но безрезультатно. Тогда они обратились в полицию. К поискам подключились сотрудники органов и волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей".

В этот вторник, 22 июня, ребят нашли. К счастью, они живы и невредимы.

- В настоящий момент их опрашивают следователи, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Они выясняют, почему юные липчане ушли из дома, а также условия их воспитания и проживания в семье. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как стало известно "КП-Липецк", правоохранители, патрулируя город, обнаружили ребят на одном из пляжей города.

Напомним, что продолжаются поиски 13-летней девочки из села Фащевка Липецкой области. Она пропала накануне, 21 июня. На вид ей 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, черные короткие волосы. Она ушла из дома в коричневых шортах и черно-белой кофте с длинным рукавом в клетку. С собой у липчанки был черный рюкзак.