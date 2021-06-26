Прозрачное белье и персонажи аниме: в чем пришли выпускницы на "Липецкие зори-2021"

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую пятницу, 25 июня, в Липецке прошел выпускной. На Соборной площади состоялся праздник "Липецкие зори-2021", в котором участвовали более 2,5 тыс. вчерашних школьников. Смех, зажигательные танцы, вальс, - все смешалось в тот прекрасный вечер.

Смотреть видеосюжет Липецкие зори-2021: на Соборной площади собрались более 2,5 тыс. выпускников

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ослепительные выпускницы хвастались друг перед другом красивыми нарядами. В этом году большинство липчанок выбрали лаконичные платья в пол пастельных тонов. Все меньше девушек выбирают пышные наряды. В основном - одежды с глубоким вырезом и воздушной юбкой из сетки, а также в стиле бохо.

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

- У нас с сестрой один вкус, поэтому мы пришли в одинаковых платьях, - поделились с "КП-Липецк" близняшки из школы №60 Маша и Даша. - Наряды покупали в Москве. Платья обошлись в 67 тыс., кеды в 17 тыс., клатч 10 тыс., макияж и прическа еще где-то 16 тыс. Планируем поступать в МГУ на факультет телевидения.

Смотреть видеосюжет Липецкие зори-2021: выпускной вечер на Соборной площади

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Эпатажных и необычных образов в этом году практически не было. Из красавиц выделилась выпускница, которая выглядела, как персонаж аниме: белые гольфы, два пучка на голове, идеально подобранный макияж и платье.

Еще одна девушка привлекла к себе внимание. Она пришла на выпускной в коротком, кружевном, полупрозрачном топике. "Душа просит свободы!" - так она прокомментировала свой выбор.

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Который год не выходят из моды блестящие наряды. Блестки, стразы, пайетки - обладательницы таких платьев блистали весь вечер. Многие решили пойти на выпускной в брючных костюмах, а высоким каблукам предпочли кеды.

- Я сегодня писала ЕГЭ, устала, но все равно радость переполняет, - рассказала Ярослава из 68 школы. - Хочу уехать в Санкт-Петербург, поступить в архитектурно-строительный университет. Мое платье стоит 18 тыс. рублей, обувь 10 тыс., клатч 2 тыс., прическа 3 тыс. Но есть еще платье на вторую часть праздника, наряд для родителей.

Смотреть видеосюжет Выпускной-2021 в Липецке

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, некоторые выпускницы решили не заморачиваться с одеждой. Девчонки пришли в джинсах, шортах, простых белых майках и веселились в свое удовольствие.

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Парни из школы №77 считают, что выпускной - очень дорогое удовольствие. Костюмы и обувь обошлись им где-то в 20-25 тыс. рублей. Красавцы-выпускники передали привет всем своим друзьям, учителям. Они рады, что закончили школу. Признались, что будут очень скучать.

Смотреть видеосюжет Выпускной вечер 2021 в Липецке

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА

Наряды липецких выпускниц 2021 Фото: Юлия КЛЮЕВА