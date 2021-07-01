Силовики задержали мужчину, который стрелял из окна в микрорайоне Липецка

Стрелявшего задержали в квартире Фото: Кадр видео

В Липецке задержали того, кто перепугал выстрелами жителей микрорайона Университетский. Житель района начали рассказывать о стрельбе в соцсетях в среду, 30 июня. Местные писали, что слышат выстрелы второй день. Звуки доносились с балкона дома №46 по улице Замятина. Тогда же на место выехала полиция и силовики.

Смотреть видеосюжет Задержание стрелявшего в Университетском микрорайоне Липецка

Стрелявшего в итоге вычислили и задержали силовики СОБРа и сотрудники полиции. Первым делом установили личность мужчины, который открыл огонь. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Бойцы ворвались в квартиру и там же задержали мужчину, после чего передали полиции.

На момент событий липчанин был пьян. По данным правоохранителей, стрельба велась из огнестрельного оружия, которое сразу изъяли. У мужчины имелась лицензия, оружие он хранил законно и по правилам – в сейфе. Разрешение на хранение и ношение было действительно до 2023 года, нарушений условия хранения не фиксировали. Во время стрельбы никто не пострадал, повреждений имущества также не зарегистрировали. По факту проводится проверка.