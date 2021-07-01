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Происшествия1 июля 2021 10:20

Силовики задержали мужчину, который стрелял из окна в микрорайоне Липецка

Судимый 40-летний мужчина имел лицензию на хранение оружия
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Стрелявшего задержали в квартире

Стрелявшего задержали в квартире

Фото: Кадр видео

В Липецке задержали того, кто перепугал выстрелами жителей микрорайона Университетский. Житель района начали рассказывать о стрельбе в соцсетях в среду, 30 июня. Местные писали, что слышат выстрелы второй день. Звуки доносились с балкона дома №46 по улице Замятина. Тогда же на место выехала полиция и силовики.

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Задержание стрелявшего в Университетском микрорайоне Липецка
Задержание стрелявшего в Университетском микрорайоне Липецка
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Стрелявшего в итоге вычислили и задержали силовики СОБРа и сотрудники полиции. Первым делом установили личность мужчины, который открыл огонь. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Бойцы ворвались в квартиру и там же задержали мужчину, после чего передали полиции.

На момент событий липчанин был пьян. По данным правоохранителей, стрельба велась из огнестрельного оружия, которое сразу изъяли. У мужчины имелась лицензия, оружие он хранил законно и по правилам – в сейфе. Разрешение на хранение и ношение было действительно до 2023 года, нарушений условия хранения не фиксировали. Во время стрельбы никто не пострадал, повреждений имущества также не зарегистрировали. По факту проводится проверка.

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