Запрет на прогулки в лесах и въезд туда продлили до конца июля в Липецкой области

В Липецкой области продлили ограничение на посещение лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продлили ограничение на посещение лесов. Напомним, запрет на прогулки в лесу и въезд туда установили до 8 июля. В эту пятницу, 9 июля, стало известно, что мера будет действовать дольше - до 29 июля. Это связано с установлением сухой и жаркой погоды.

В период ограничения леса будут патрулировать спасатели, полицейские и сотрудники лесхоза. Особое внимание уделят территориям частного сектора, находящимся рядом с массивами. Речь идет о таких районах, как ЛТЗ, Сселки, Желтые Пески, Дачный, Новая жизнь, Силикатный.

Липчанам напоминают, что до 31 августа в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, мусор, отходы. За нарушение правил пожарной безопасности для физических лиц грозит штраф до 5 тыс. рублей, для должностных - до 40 тыс. рублей, для юридических - до 50 тыс. рублей.

В случае пожара звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".