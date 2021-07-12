Кредитный портфель «Открытия» достиг 3,5 миллиарда рублей

Портфель привлеченных средств также продемонстрировал рост и достиг 5 миллиардов рублей.

В первом полугодии 2021 года практически по всем бизнес-направлениям банку удалось нарастить показатели. В 4 раза вырос спрос на ипотечные продукты банка в Липецкой области. Популярными были ипотечные программы с господдержкой и рефинансирование.

За полугодие банк в регионе выдал 382 миллиона рублей потребительских кредитов, что в 3 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Чаще всего клиенты берут кредит на неотложные нужды. Кредитные карты так же продолжают оставаться одним из востребованных продуктов на банковском рынке региона. За полугодие банк выдал карт на сумму более 9,4 миллиона рублей (включая виртуальные карты).

Более 800 миллионов рублей от ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получили предприниматели Липецкой области, что на 31% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство бизнесменов в первом полугодии текущего года интересовали продукты с господдержкой.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нам удалось нарастить свои бизнес-показатели в регионе. Во многом благодаря доверию наших клиентов. Мы оперативно старались реагировать на все внешние вызовы и предлагать продукты и условия, которые были актуальны клиентам в различных жизненных обстоятельствах. Уверена, что во втором полугодии нам под силу не только укрепить свои позиции, но и кратно нарастить бизнес, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.