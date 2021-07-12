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Спортивный марафон НЛМК «Километры будущего» установил новый рекорд. Цель пробежать совместно 50 000 км и побить прошлогодний показатель в 36 000 км поставили месяц назад. Рекорд установили досрочно, официальное завершение марафона и подведение итогов состоится в День металлурга. В этом году впервые к сотрудникам НЛМК присоединились горожане. Вклад каждого спортсмена фиксировала специальная программа, а данные собирали и считали на портале «Виртуальный город» https://nlmk2020.ru/stadion.

Мотивацией для липчан стали призы и подарки, а также конвертация километров в деревья для областного центра. По итогам марафона НЛМК планирует приобрести для Липецка саженцы деревьев на полмиллиона рублей. Высадить их также пригласят участников марафона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.