«Милосердие» передало медикам лекарства на 1 млн рублей

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, безвозмездно передал медикам очередную партию дорогостоящих лекарств для лечения тяжелых больных с COVID-19.

40 упаковок препарата Актемра на сумму более 1 млн рублей поступили в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи. Данное лекарство применяют при терапии как эффективное противовоспалительное средство.

С начала пандемии фонд регулярно обеспечивает ковид-госпитали региона высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и лекарствами. Только за последние три месяца в липецкие клиники переданы два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи, 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, 1500 респираторов, средства для дезинфекции.

Кроме этого для нужд Старооскольской окружной больницы (Белгородская область) были поставлены 4 морозильных медицинских камеры и 8 термоконтейнеров, предназначенных для хранения лекарств.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».