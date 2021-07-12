Игорь Маковский поручил усилить работу по профилактике производственного травматизма

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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках еженедельного оперативного совещания заслушал доклад главного инженера компаний о выполнении программы «нулевой травматизм» и дал ряд поручений по повышению контроля за охраной труда работников Обществ.

На сегодняшний день в филиалах реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение угрозы возникновения несчастных случаев. В частности, внедрен алгоритм оперативной оценки рисков перед производством работ, увеличено количество выездных проверок в подразделениях компаний, организовано обучение группы специалистов, которые будут выполнять роль «Тренеров нулевого травматизма», проведено анонимное анкетирование среди работников по теме безопасности труда.

Руководитель энергокомпаний обратил особое внимание на необходимость внедрения механизмов эффективной мотивации персонала, которые позволят изменить образ мышления и перейти на новый уровень культуры производства.

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Также в рамках совещания прошло награждение сотрудников золотыми и серебряными почетными знаками общества. В общей сложности за большой личный вклад в надежную работу энергосистемы, высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд были отмечены 18 работников «Россети Центр».

«Самое ценное в наших компаниях – это люди. Поддерживая безопасность и здоровье персонала, мы не забываем о тех, кто вкладывает в свою работу душу и сердце. Я хочу поздравить тех, чей профессионализм, стремление к достижению цели, высокая ответственность способствуют успешному решению задач, стоящих перед нами. Поблагодарить за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за неравнодушие и ответственность!», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго