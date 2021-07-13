В первом полугодии 2021 года в Липецкэнерго поступило 1800 заявок на дополнительные услуги и сервисы

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За этот период специалисты филиала приняли и обработали 1800 заявок на предоставление дополнительных сервисов. Свыше 90 % из них составили онлайн-заявки.

«Россети Центр» предлагает клиентам широкий перечень дополнительных сервисов. В том числе техническое обслуживание и модернизация сетей наружного освещения; оперативно-технологическое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования; переустройство электросетевых объектов в интересах клиентов; испытания и диагностика оборудования; энергоаудит и энергосервис; проектирование и строительство объектов энергетики, выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при технологическом присоединении, обслуживание внутридомовых сетей.

Все работы по оказанию дополнительных услуг проводятся квалифицированным персоналом Липецкэнерго в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями. В филиале имеется специализированная техника и материалы, все необходимые допуски и лицензии, позволяющие выполнять работы любой степени сложности с предоставлением гарантий на все виды оказываемых дополнительных услуг. Все это обеспечивает высокую надежность, качество и безопасность проведения работ.

Напомним, что с 30 марта 2020 года в связи с эпидемиологическими ограничениями Центр обслуживания потребителей (ЦОП) и пункты по работе с потребителями Липецкэнерго оказывают свои услуги дистанционно, в полном объеме и без потери качества. Обратиться за дополнительной услугой филиала «Россети Центр Липецкэнерго» можно в режиме онлайн через раздел «Потребителям» на сайте компании https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional/ . Для заявок на технологическое подключение действует Портал ТП.РФ, а также мобильное приложение «Россети», доступное для пользователей устройств на Android и IOs. Дополнительную информацию по всем услугам компании специалисты готовы предоставить по телефону федеральной бесплатной линии энергетиков «Россети» 8-800-220-0-220.

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Фото предоставлено Липецкэнерго.