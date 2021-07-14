Фонд «Милосердие» в первом полугодии направил на благотворительность более 300 млн рублей

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Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, в первой половине года направил на реализацию 13 благотворительных программ более 300 млн рублей.

Фонд продолжил активную работу по поддержке медицинских учреждений региона в борьбе с COVID-19. В больницы и клиники поставлялись средства индивидуальной защиты и лекарства, дорогостоящее и уникальное оборудование – аппараты ИВЛ, ингаляторы, небулайзеры. В отдельных случаях оказывалась адресная поддержка.

Вместе с тем, «Милосердие» продолжает поддерживать сферы науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. Так, программа «Стальное дерево» в этом году поможет реализовать 29 проектов инициативных липчан, направленных на развитие массового спорта, благоустройство, поддержку маломобильных и пожилых граждан, а также реализовать экологические и краеведческие проекты. Каждый получит грант до 300 тыс. рублей. Общее финансирование программы составило около 8 млн рублей.

«Милосердие» продолжает поддерживать экологические акции и благоустраивать город. Комплексная программа озеленения стартовала весной по всему Липецку. В этом году запланировано высадить около 2000 саженцев деревьев и кустарников и около 1000 цветов. В посадке участвуют волонтеры, жители микрорайонов, представители компании «Зеленхоз». В «Зеленое» направление фонд уже направил около 2 млн рублей.

- Для нас важно принимать участие там, где действительно нужна помощь. Сейчас, в первую очередь, это сфера здравоохранения. От оборудования и лекарств до средств индивидуальной защиты. Мы учитываем пожелание учреждений, стараемся приобрести то, что действительно необходимо. При этом не поставили на паузу остальные проекты. Это и поддержка детского спорта, общественных инициатив и, конечно, благоустройство. Традиционно помогаем липецким школам в организации познавательных культурно-массовых мероприятий, обновлении материальной базы, а также в организации качественного образовательного процесса, - отметила директор благотворительного Фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.