Сбер и администрация Липецкой области развивают сотрудничество в сфере цифровых технологий

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На встрече были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера, подведены итоги реализованных на территории области пилотных проектов.

В рамках встречи речь шла о перспективах использования в области комплексного телемедицинского решения для помощи пациентам с хроническими заболеваниями от компании СберЗдоровье, новых продуктов и решений на базе искусственного интеллекта, а также о возможности проведения пилотных проектов по использованию электронного рецепта. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений. Также на встрече Ольга Голодец заместитель Председателя Правления Сбербанка вручила главе администрации сертификат на внедрение комплексного телемедицинского решения СберЗдоровье по дистанционному мониторингу состояния здоровья жителей области.

Cервисы СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА, разработки СберМедИИ и Группы компаний ЦРТ позволяют проводить консультации с врачами онлайн; мониторинг и консультации пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией, сахарным диабетом, а также заболевших COVID-19; доставлять безрецептурные лекарства и автоматизировать рутинные операции работы с документами у врачей.

В ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» работает продукт на основе искусственного интеллекта Группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) — Voice2Med. Разработка позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Она позволяет увеличить количество времени, которое врач уделяет непосредственной работе с пациентом за счёт сокращения времени на заполнении документации, на 22%. В ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» проходит пилотирование разработки компании СберМедИИ — «КТ Лёгких». Продукт позволяет ускорить постановку диагноза, проводить анализ КТ органов грудной клетки при вирусной пневмонии (включая COVID-19) на базе искусственного интеллекта.

После встречи состоялось открытие первого в Липецке хаба СБЕР ЕАПТЕКИ, а также подписано соглашение между СБЕР ЕАПТЕКОЙ и ОГУП «Липецкфармация».

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Здоровье — главная ценность для любого человека, и наша задача — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. Многие цифровые технологии уже используются или тестируются в городских медицинских учреждениях Липецка, и в ближайшее время жители области смогут оценить новые сервисы индустрии здравоохранения Сбера. Предлагаемые решения, направленные на повышение качества оказания медицинских услуг, носят комплексный характер и включают апробированные в других регионах услуги.»

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области:

«Для нас очень важны акценты на продуктах цифровой медицины, которые повышают качество обслуживания населения и доступность услуг. Уже есть проекты, которые внедрены, а темпы их развития в будущем и расширение digital-сервисов откроют еще больше перспектив для региона. Сейчас мы сравниваем предложения на рынке и пилотируем ряд проектов со Сбером, обсуждая дальнейшее партнерство по ряду направлений».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк:

«Мы стремимся сделать всё возможное для того, чтобы доступные нам технологии стали достоянием жителей региона. Научно-технический прогресс всегда даёт преимущества. И мы полагаем, что липчане заслуживают того, чтобы одними из первых в стране воспользоваться новыми возможностями. Сервисы индустрии здравоохранения от компаний экосистемы Сбера предлагают своим клиентам лучшие цифровые разработки и делают медицину ещё более доступной.»