Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Липецке

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Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести медтехнику, средства для гигиены и красоты. У жителей города появилась возможность заказывать безрецептурные лекарства с бесплатной доставкой на дом.

На торжественном открытии хаба присутствовали: Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области; Ольга Голодец заместитель Председателя Правления Сбербанка; Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Чернозёмного банка. Ольга Федотова, директор Центрально-Чернозёмного региона компании СБЕР ЕАПТЕКА, рассказала гостям о преимуществах сервиса, особенностях работы хаба и перспективах развития компании в Липецкой области.

СБЕР ЕАПТЕКА намерена развивать своё присутствие в регионе. До 2023 года будет открыт ещё один хаб в Липецке, также планируется открытие хаба в г. Ельце. В 2021 году заработает ещё пятьдесят точек самовывоза, где можно забрать заказ, а со временем за счёт развития партнёрской сети СБЕР ЕАПТЕКА планирует охватить сетью пунктов самовывоза всю область.В рамках этих целей сегодня в присутствии главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и заместителя Председателя Правления Сбербанка Ольги Голодец было подписано соглашение между СБЕР ЕАПТЕКОЙ и ОГУП «Липецкфармация».

Открытие хаба в Липецке сопровождалось благотворительной акцией. СБЕР ЕАПТЕКА передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных Липецкого областного детского санатория «Мечта».

Ольга Голодец

заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Сбер, как ведущая технологическая компания,постоянно развивает и предлагает клиентам новые цифровые сервисы во всех сферах нашей жизни, включая здравоохранение. Компании экосистемы Сбера предлагают сегодня очень эффективные и апробированные медицинские сервисы. Руководство области с большим вниманием относится к здоровью и благополучию населения, и мы рады, что жители Липецка могут воспользоваться сервисом СБЕР ЕАПТЕКА. Теперь в области доступен широкий и качественный ассортимент лекарств от лучших производителей, в том числе редкие препараты и новинки фармацевтического рынка.»

Игорь Артамонов,глава администрации Липецкой области:

« Развитие электронной аптеки и открытие аптечного хаба – еще один шаг в сторону цифровизации Липецкой области. Это приобщение к современным технологиям, удобству и комфорту получения и заказа лекарств. Развитие сферы e-comm в здравоохранении – важный шаг, который мы приветствуем и поддерживаем.»

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк:

«Это уже шестой хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Черноземье, открытый нами за последнее время. Уверена, что сервис будет по достоинству оценён жителями Липецкой области и станет ещё одним уверенным шагом развития e-comm в регионе. СБЕР ЕАПТЕКА органично дополняет экосистему Сбера, обеспечивая население надёжными и проверенными лекарственными препаратами. Поскольку здоровье является самой важной ценностью для любого человека, мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости.»

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Благодаря открытию хаба жители города и области смогут получать лекарства и редкие препаратыгораздо быстрее. Мы также будем работать над развитием системы логистики, чтобы максимально сократить время доставки заказов на дом. СБЕР ЕАПТЕКА — это сервис, который помогает заботиться о здоровье, и мы активно развиваем своё присутствие в регионах, с тем чтобы как можно больше людей получили доступ к широкому ассортименту современных лекарств. В ассортименте аптеки — лекарства от лучших производителей, поэтому мы гарантируем отсутствие фармацевтического контрафакта.»

Аптека-хаб в Липецке работает на ул. Зои Космодемьянской, д. 3А. Площадь хаба — 387,1 кв. м, из них 36 кв. м занимает торговый зал и 250 кв. м отведено под хранение товаров. Хаб рассчитан на обработку 800 заказов в день. Для безрецептурных лекарств работает курьерская доставка. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать самовывозом.

СБЕР ЕАПТЕКА активно развивает сеть хабов в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске и Йошкар-Оле. В 2020 году —в Казани.