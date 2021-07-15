Липецкэнерго повысило надежность энергоснабжения потребителей Елецкого района

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Это позволило повысить надежность энергоснабжения 18 населенных пунктов Елецкого района с населением порядка 70 тыс человек.

В рамках ремонта энергетики выполнили замену порядка 3 км выработавшего ресурс грозотороса. На эти цели было направлено 1,9 млн рублей.

Новый трос характеризуется повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью. Срок его службы составляет не менее 40 лет. Грозотрос используется для защиты линий от прямых ударов молнии, которые являются распространенной причиной аварийных отключений ВЛ. Своевременная замена грозотроса позволяет минимизировать риск подобных технологических нарушений.

По ВЛ 110 кВ «Заречная Правая» передается электроэнергия для 120 социально-значимых объектов и ряда крупных потребителей. Среди них одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона и России ООО «Елецгидроагрегат» и Медико-производственная компании «Елец», являющаяся лидером на российском рынке по выпуску инъекционных шприцев. По данной линии также осуществляется транзит электроэнергии для елецкогокомбината хлебопродуктов ОАО «Колос»; сахарного завода ООО «Агроснабсахар», объектов ОАО «РЖД».

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