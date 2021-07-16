Воронежская облдума утвердила увеличение почти на 270 млн рублей финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды»

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На 13-ом заседании регионального парламента депутаты согласовали вторую в этом году корректировку главного финансового документа региона.

За счет увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в объеме почти 4,3 млрд рублей, а также перераспределения средств между департаментами (в том числе зарезервированных средств облбюджета) были увеличены ассигнования на реализацию ряда важнейших для социально-экономического развития региона проектов.

Выросли бюджетные ассигнования департаменту здравоохранения области в сумме 389,7 млн рублей. Из них более 281 млн рублей – на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, 93,8 млн рублей – на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями.

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– Департамент соцзащиты области получит дополнительно более 292,6 млн рублей. Из них около 121 млн рублей – на софинансирование дополнительных федеральных средств на выплаты детям от 3 до 7 лет, и еще 112,1 млн рублей – на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также 32,7 млн рублей поступит на мероприятия по информатизации органов социальной защиты, и еще более 22 млн рублей – на приобретение жилья для детей-сирот, – раскрыл ряд параметров бюджетной корректировки председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Департамент образования, науки и молодежной политики получит почти 348 млн рублей, в том числе 208 млн – на проведение мероприятий программы капитального ремонта.

Кроме того, департаменту строительной политики направлено почти 198,5 млн рублей, из которых почти 160 млн рублей – на обеспечение учреждений здравоохранения медицинским газоснабжением.

– Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона поступает еще 355,6 млн рублей, в том числе 269 млн рублей на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и более 81 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, – сообщил спикер регионального парламента.

189,3 млн рублей распределяется департаменту дорожной деятельности на развитие улично-дорожной сети в Воронеже. А департамент по развитию муниципальных образований получит 180 млн рублей на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях.

Департаменту промышленности и транспорта направят 104,5 млн рублей, в том числе почти 82 млн рублей на компенсацию железнодорожникам льготного проезда воронежцев электричками. Кроме того, департамент аграрной политики области сможет направить еще 42 млн рублей на предоставление субсидий организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

Департаменту природных ресурсов распределено более 22 млн рублей, в том числе на мероприятия по расчистке русла реки Савала в Терновском районе.

Также в общей сложности 1,2 млрд рублей перераспределяются внутри самих департаментов. Это связано, в том числе, с необходимостью софинансирования федеральных средств для вхождения в различные дополнительные программы.