Игорь Артамонов и Ольга Голодец открыли хаб СБЕР ЕАПТЕКИ в Липецке

.

В Липецке открылся хаб одной из крупнейших онлайн-аптек России – СБЕР ЕАПТЕКИ. На церемонии открытия присутствовали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Центрально-Чернозёмного банка Наталия Цайтлер.

СБЕР ЕАПТЕКА может обрабатывать 800 заказов в день, причем для безрецептурных препаратов есть бесплатная курьерская доставка. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом. Хаб находится в Липецке на улице Зои Космодемьянской, д. 3А. Общая площадь липецкого хаба 387,1 м2, из них 250 квадратов – это хранилище товаров и 36 м2 занимает зал.

.

До 2023 года в Липецке планируют открыть ещё один хаб, аналогичные планы и касательно Ельца. СБЕР ЕАПТЕКА будет расширять партнёрское взаимодействие. В планах охватить присутствием более ста точек продаж в Липецкой области. В подтверждение намерений руководство СБЕР ЕАПТЕКИ подписало соглашение о сотрудничестве с ОГУП «Липецкфармация».

Открывая хаб в Липецке, СБЕР ЕАПТЕКА подарила лекарства и медицинские товары ребятам Липецкого областного детского санатория «Мечта».

.

– Развитие электронной аптеки и открытие аптечного хаба – это приобщение к современным технологиям для комфортного получения жителями лекарств, – отметил Игорь Артамонов. – Взаимодействие региона со Сбером в сфере здравоохранения не ограничивается открытием хаба. Мы нацелены на развитие цифровой медицины – это и качество медицинского обслуживания и ее доступность в целом. Сейчас мы работаем над проектами, которые помогут вывести липецкую медицину на новый уровень.

Открытие такого сервиса для жителей региона – это прекрасная возможность заказать и получить лекарства, не выходя из дома.

.

– СБЕР ЕАПТЕКА сделает для жителей региона доступным широкий и качественный ассортимент лекарств от лучших производителей, в том числе редкие препараты и новинки фармацевтического рынка, – отметила по итогу открытия Ольга Голодец. – Такая система отношений «производитель – склад – потребитель» серьезно снижает расходы, к тому же полностью исключает контрафакт, поскольку мы видим продукцию от момента производства до потребителя. Липецкий хаб стал уже шестым в Черноземье.

.

– Уверена, что жители Липецкой области по достоинству оценят этот сервис, что станет еще один уверенным шагом в развитии e-comm в регионе, – прокомментировала Наталия Цайтлер. – Поскольку здоровье является самой важной ценностью для любого человека, мы видим своей задачей создание возможностей для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости.

Кстати, в других регионах Черноземья СБЕР ЕАПТЕКА успешно работает. В 2021 году хабы открылись в Воронеже, Астрахани, Волгограде, Калуге, Самаре, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, Орле, Уфе, Курске и Йошкар-Оле.