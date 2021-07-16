«Милосердие» помогает развивать северную ходьбу

.

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, приобрел более 80 пар специальных палок для занятий северной ходьбой. Весь спортивный инвентарь с начала текущего года передан для тренировок липецким любителям этого быстро набирающего популярность вида спорта.

Северная (скандинавская) ходьба в последнее время активно развивается в Липецке. Ее поклонники оценили новую двигательную активность как хорошую альтернативу обычному бегу. В процессе движения у любителей северной ходьбы задействована практически вся мышечная система, что дает равномерную нагрузку на организм.

С прошлого года северная ходьба стала новым корпоративным видом спорта на НЛМК. Сейчас тренировки проходят на стадионе спортклуба «Липецкий металлург». К ним может присоединиться любой желающий.

В июне в Липецке прошли корпоративные соревнования на Кубок НЛМК по северной ходьбе с участием 13 команд. На них и был опробован новый спортивный инвентарь от «Милосердия». В прошлом году сотрудники компании также принимали участие во всероссийском проекте «Северная ходьба – новый образ жизни», который помог привлечь новых сторонников этой физической активности всех возрастов.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы фонда «Милосердие».