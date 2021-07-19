Партия «Новые люди» призывает прекратить «кошмарить» бизнес локдаунами

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

На днях председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков предложил президенту РФ Владимиру Путину немедленно ввести двухнедельный локдаун. По его мнению, объявление двух нерабочих недель с сохранением зарплаты и возможностью их продления еще на неделю смогли бы снизить заболеваемость коронавирусом. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев выступил резко против таких инициатив. Он считает их «попыткой угодить тем, кто желает сидеть сложа руки и ждать, пока эпидемия рассосется сама собой».

- Опыт европейских государств показал, что не рассосется. И деньги потратим, и вирус не остановим, - заявил Нечаев. - Государства там потратили миллионы. Бизнес пострадал, предприятия закрылись, но люди все равно болеют. Зачем наступать на чужие грабли?

Алексей Нечаев напомнил, что экономика России с трудом пережила антиковидные ограничения 2020-го и только начинает восстанавливаться. Сейчас ей на плечи снова ложится QR-кодовый хомут. Новый локдаун отбросит национальную экономику назад.

Глава липецкого отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева подчеркнула, что последствия прошлогоднего локдауна продолжают сказываться на экономике Липецкой области. Пострадал и бизнес, и благосостояние простых людей:

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Например, в Липецкой области в первом полугодии 2021 года произошел значительный рост заявлений о банкротстве – в 2,1 раза больше, чем за тот же период в прошлом году! Это и физические лица, и предприниматели. У кого-то из-за локдауна «просел» бизнес, кому-то перестали выплачивать зарплату, а у них семьи, кредиты… Еще один локдаун приведет людей на грань нищеты. «Новые люди» считают: вместо популистских инициатив необходимо дать бизнесу нормально работать с соблюдением всех мер предосторожности. Самым пострадавшим отраслям стоит предоставить беспроцентные займы и субсидии.