В Липецке женщина-водитель BMW протаранила машину с семьей и устроила танцы на дороге

Пьяная виновница ДТП танцевала рядом с жертвами Фото: Кадр видео

Жуткая авария произошла минувшим вечером, 21 июля, на улице Краснозаводской в Липецке. На встречную полосу на огромной скорости внезапно вылетела черная BMW и протаранила автомобиль «Сузуки». Удар был такой силы, что японский автомобиль подбросило на несколько метров и тот вылетел на трамвайные рельсы. Обе иномарки превратились в груды металла.

Смотреть видеосюжет В Липецке БМВ вытолкнул "Сузуки" на рельсы: четверо в больнице

Момент ДТП попал в обзор видеорегистратора, почему водителю BMW не хватило двух полос движения и машина оказалась на встречной, непонятно. Как выяснилось, за рулем немецкого авто была 31-летняя женщина, «Сузуки» управлял 28-летний водитель. В аварии серьезно пострадал он и двое его пассажиров, включая 8-летнего ребенка.

Смотреть видеосюжет ГИБДД расследует аварию с пьяной дамой на БМВ в Липецке

Не менее шокирующие кадры сняли сразу после аварии очевидцы. Выйдя из разбитой машины, невменяемая дама принялась плясать. Причем веселье творилось непосредственно рядом с лежащими на траве жертвами аварии, которых забирали врачи скорой.

Судя по записи, никакого шока от случившегося, чувства вины или сострадания к людям в поведении женщины не усматривалось. Дама кому-то названивала, непринужденно приплясывала и нагло ругалась матом.

– А я за рулем не была, – заплетающимся языком заявляет на камеру водитель «БМВ».

– Совесть имей, мы ребенка забираем, – слышно за кадром голос медика.

По словам очевидцев, женщина явно была под воздействием алкоголя либо других веществ – вела себя крайне неадекватно, говорила невнятно, неуверенно держалась на ногах и терла нос.

В полиции уже подтвердили, что за рулем была именно она, кстати тоже числится среди пострадавших. Более серьезные травмы получили все, кто ехал в «Сузуки» – водитель, 29-летняя пассажирка и 8-летний мальчик. Причем ребенок находится в реанимации.

Смотреть видеосюжет В Липецке за рулем БМВ, который вытолкнул "Сузуки" на рельсы, была женщина

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, предполагаемая виновница аварии отказалась от медицинского освидетельствования, по факту ДТП проходит административное расследование.

– Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к наличию алкогольного или наркотического опьянения, – пояснила «КП-Липецк» официальный представитель УМВД по региону Ольга Снежкова. – В правовом поле отказ от освидетельствования трактуется, как признание.

По какой статье возбудят уголовное дело и что грозит даме за выезд на встречную, пьяную езду и травмированный людей, станет известно в ходе расследования.