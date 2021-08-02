Липчанам запретили ходить в лес и въезжать туда до середины августа

В Липецке продлили запрет на посещение лесов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продлили запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Напомним, ограничения вводили до 29 июля. Теперь в связи с установлением сухой и жаркой погоды липчанам запретили ходить в лес до 19 августа.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, ситуацию в лесах и массивах контролируют спасатели и полицейские. Они патрулируют территории. Особое внимание уделяют участкам рядом с частным сектором - ЛТЗ, Желтые Пески, Ссылки, Дачный, Новая жизнь, Силикатные озера.

До 31 августа в регионе действует особый противопожарный режим. Липчан призывают строго соблюдать требования безопасности: не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки, стеклянные бутылки и банки, не засорять массивы мусором, строительными и промышленными отходами.

За нарушение правил физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным - до 40 тыс. рублей, а для юридических - до 500 тыс. рублей.