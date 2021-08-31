Мы гордимся тобой, «РОССИЯНКА»!

.

«Россиянка» и сегодня одна из самых производительных печей в мире. За сутки она выдает около 12 400 т чугуна. Столь романтичное название новой доменной печи выбиралось «всем миром». В объявленном НЛМК среди липчан открытом конкурсе тогда, 10 лет назад, участвовало свыше 500 человек. А из предложенных более 700 названий победительницей по праву стала гордо-величественная «Россиянка».

.

Первая за четверть века

В 30-е и послевоенные годы доменные печи в стране росли как грибы после дождя, о строительстве домен снимали фильмы. Но с распадом Союза потребление металла упало, многие пришлось останавливать и консервировать. Строительство новой доменной печи, первой с 1986 года, стало знаковым событием не только для металлургов, но и для всей российской промышленности.

Стройка не была легкой, в числе сложностей – долгие процедуры различных согласований. На начальном этапе проекта были трудности и с дефицитом ресурсов проектных организаций, строительных фирм. Попросту не было опыта строительства такого масштаба. Для организации строительства был создан свой строительно-монтажный трест, обучен персонал «Липецкого Гипромеза». И даже, несмотря на разразившийся мировой финансовый кризис, задачи по сооружению комплекса ДП-7 были выполнены в срок.

.

Завод в заводе

Строительство новой домны вели более 70 строительно-монтажных организаций: 2300 специалистов из 23 проектных организаций, на объекте круглосуточно трудились от 1.5 до 5 тысяч рабочих. За три года строители смонтировали более 85 тыс тонн металлоконструкций – из них можно было бы соорудить 10 Эйфелевых башен!

Комплекс занял более 70 гектаров, и помимо печи объединил на своей территории несколько объектов, в числе которых литейный двор, утилизационная ТЭЦ, бункерная эстакада для приема сырья.

О масштабности проекта свидетельствует длина проложенных трубопроводов, составившая 66 тыс. метров и 34-х километровая протяженность железных дорог на объекте.

- Стройка была грандиозной, вся площадка была в лесах, заставлена техникой, материалами, работало большое количество людей, – вспоминает Андрей Сорокин, начальник доменного цеха №2 (к нему относится «Россиянка»), участник запуска новой домны. – У всех было воодушевление, все силы были направлены на реализацию этого масштабного проекта. Лично для меня это агрегат государственного значения, с которым связана большая часть жизни. Его стабильная работа влияет на производственные показатели как компании, так и региона.

.

«Поехали!»

И вот строительно-монтажные работы и 1-й этап предпусковых испытаний (тогда работоспособность агрегатов проверялась в холодном режиме) завершены. Печь загружена топливом, ответственная миссия подачи сжатого воздуха для раздувки домны была возложена на Сергея Александрова, имеющего за плечами 13-летний стаж работы на комбинате.

- Система охлаждения работает в штатном режиме, воздуходувные машины раскрыты, доменная печь готова к началу горячих испытаний. Открываем шиберы! – докладывает начальник доменного производства.

Все! С этого момента домна №7 «задышала», теперь это не просто совокупность высокотехнологичного оборудования, а живой механизм.

В торжественно-рабочей церемонии принимали участие руководители, строители, наладчики, представители подрядных организаций.

.

Визитная карточка НЛМК

«Россиянка» на тот момент стала эталоном технических и экологических решений в металлургии, а ее строительство одно из самых масштабных проектов в российской металлургической отрасли. Объем инвестиций превысил 43 млрд рублей. Домна №7 кардинально отличается от своей предшественницы ДП №6. Новый комплекс – это закрытый литейный двор, ещё большая автоматизация производства плюс высокая производительность и лучшее качество продукции.

И впоследствии, на ДП №7 продолжилось внедрение новых эффективных, ресурсосберегающих технологий. Так, спустя четыре года, там начала эксплуатироваться первая на предприятии газовая утилизационная бескомпрессорная турбина. С ее помощью доменный газ печи используется для производства электроэнергии без процесса сжигания топлива. . А в 2017 году на «Россиянке» ввели в эксплуатацию установку вдувания пылеугольного топлива. Такая технология предусматривает совместную подачу в доменную печь природного газа и угольной пыли, что сокращает расход кокса. Замещение дорогого коксующегося угля более дешевым энергетическим значительно уменьшило себестоимость выплавки чугуна.

«Россиянка» стала ключевым проектом Программы второго этапа технического перевооружения Группы НЛМК. Благодаря пуску комплекса ДП№7 и нового конвертера, мощности по производству стали в Липецке выросли на 36%. «Россиянка» - это еще и плюс 430 рабочих мест (только для обслуживания домны). Еще большее количество персонала работает на вспомогательных объектах для обеспечения устойчивой работы ДП-7, включая энергоресурсы, ремонты.

Весь технологический процесс на знаменитой ДП№7 построен с использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий – эффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства электроэнергии на утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт. Вот такая она, наша гордость – доменная печь «Россиянка»!

«Россиянка для всех нас – как отправной маяк»

Что значит для них знаменитая седьмая домна и каковы здесь особенности работы? Что больше запомнилось в те памятные события? Рассказывают сотрудники НЛМК.

.

ВИКТОР ФАТЕЕВ. «Россиянка» стала спасительницей для него и его товарищей-металлургов после того, как был сокращен персонал одного из заводов и начат набор специалистов на новое производство. Придя на комбинат фактически на должность ниже, спустя два года он вновь стал мастером, а впоследствии и победителем профессиональных конкурсов «Молодой лидер НЛМК».

- Для нас «Россиянка» была как отправной маяк, символ нового возрождения отрасли, развития металлургии активными темпами.

Ввод в строй «Россиянки» обеспечил сотни новых рабочих мест. И дал возможность специалистам не только «устроиться» на хорошую интересную работу, но и чувство уверенности в завтрашнем дне, возможность профессионального роста и просто удовольствие от своей работы.

- Доменная печь не стеклянная, внутрь не заглянешь, она работает на 8 часов вперед, и предугадать все невозможно. Здесь даже некий момент эзотерики, шаманства. И когда ты по характеру работы постоянно предугадывая, «ловишь момент» - это даже необъяснимо, на уровне метафизики, за гранью простой работы. В этом изюминка, особенность, прелесть нашей профессии.

.

КОНСТАНТИН АЛЯВДИН. Пришел на комбинат в 2005 г., его карьерный рост был достаточно быстрый - техник, инженер, главный инженер проекта.

При возведении ДП№7 занимался проектированием не типичного оборудования, «Россиянка», фактически, росла на его глазах.

- Строительство новой домны было знаковым событием – первое в современной России. В чистом поле был построен абсолютно новый объект, который по объему один из самых крупных в стране. Событие ждали с огромным нетерпением, все возможные неожиданности минимизировались, коллеги поработали на совесть. День запуска провел на рабочем месте, выполняя один из срочных проектов по авторскому надзору. Ведь, несмотря на запуск, сама стройка продолжалась – периферия достраивалась. И вот он апогей! Это был трепетный момент.

Время идет вперед, «Россиянка» совершенствовалась с развитием новых технологий. Подрастает у Константина Алявдина и сын Алексей, который в свои 11 лет уже не раз побывал на работе отца и тоже хочет стать инженером. У Алявдиных на комбинате образовалась династия - в проектном институте работали отец, бабушка, брат Константина – общий стаж работы семьи больше 80 лет. А у еще юного Алеши уже взрослые планы. Как он признался, в будущем собирается быть, как папа и даже «подняться выше по должности. Папа проектировал «Россиянку», а я хочу в будущем участвовать в ее реконструкции». Так что общий стаж работы династии Алявдиных на комбинате в обозримой перспективе может преодолеть 100-летний рубеж.

.

ЕЛЕНА ТИМОШЕНКО. Работает машинистом крана ДП№7, трудится на комбинате уже 33 года. И о том, как шагнули вперед технологии в металлургии, она знает лучше других. Елена работала на кране еще тогда, когда даже не было очертаний «Россиянки», она участвовала в возведении конструкции комплекса вместе со строителями.

Елена Тимошенко сейчас на льготной пенсии, но уходить « в запас» не собирается, все ее мысли, «как бы мне еще подольше поработать».

- Когда все только возводилось, печь еще пустая была. Там был металлический каркас – и были «думки» - что и как тут может быть? Мне всегда было интересно, хотелось быть на выпуске и посмотреть своими глазами.

Сейчас уже попривыкла, но этот фонтан брызг – как салют, когда выпуск открывают…Для меня это восторг, восхищение, переполняющее чувство гордости… Эти эмоции и сейчас помню. Ты живешь – пока двигаешься, работаешь. Ловила себя на мысли, что те пролетевшие 10 лет, как воспитание ребенка с пеленок, к которому ты относишься с восторженными чувствами. Понимаешь, что когда-то придется уйти на отдых, но даже не знаю, чтобы я делала дома, очень притягивают и слаженный коллектив, и любимая работа.

Праздник в небе и на земле

.

10-летний юбилей «Россиянки» праздновали и на земле, и даже в небе! Огромным парящим разноцветным шаром-красавецем с символикой «Россиянки» и 13-метровым полотнищем горожане могли любоваться в разных точках Липецка.

Лучшие сотрудники получили Благодарственные письма и памятные знаки - «10 лет доменной печи «Россиянка», которые были разработаны специально к юбилею. Ветеранам этого доменного участка направили поздравительные адреса, а в парке Металлургов открылась фотовыставка, посвященная истории знаменитой доменной печи.

И конечно, ничто не помешало всем желающим выразить по случаю юбилея в онлайн-формате свои чувства и эмоции. Корпоративный портал НЛМК буквально «раскалился», выдавая «на-гора» многочисленные пожелания, фото и видео-поздравления коллег (в том числе из разных регионов) с юбилеем. Кроме того, сотрудники комбината смогли проверить на портале и свои знания о ДП «Россиянка».

Еще раз с праздников вас, липецкие металлурги!

Владимир КУЛИК. Фото пресс-службы НЛМК.