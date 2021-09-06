Космонавт-испытатель Сергей Ревин высадил на НЛМК деревья в честь своих родственников

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Он давно планировал посетить Новолипецкий металлургический комбинат, чтобы увидеть, где работали его дедушка и дядя. Сталевары много рассказывали о своей профессии внуку и племяннику, но как работают металлурги Сергею Ревину удалось увидеть только сейчас.

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- До 1941 года мой дед Ревин Иван Сергеевич работал в заводском депо. Позже на предприятие пришел мой дядя, его сын Валентин Иванович Ревин. Он работал, что называется, настоящим сталеваром. Рассказывал про лопату невероятных размеров, которой он бросал уголь в печь, - вспомнил космонавт-испытатель Сергей Ревин. - Это героическая по сути профессия – высокие температуры, раскаленный металл. Сейчас, конечно, технологии изменились и многое автоматизировано, но все равно образ человека-огня - существует.

В честь родственников космонавт высадил две ели на территории экологического парка «Лебединое озеро», здесь также установили памятную табличку с автографом Сергея Ревина.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.