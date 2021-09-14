Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали

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Новолипецкий металлургический комбинат запустил новый комплекс для лазерной обработки электротехнической трансформаторной стали мощностью 54 тыс. тонн в год. Это четвертая линия для выпуска металла с улучшенными магнитными свойствами на площадках Группы НЛМК.

Лазерная обработка поверхности металла на финальном этапе производства позволяет снизить удельные магнитные потери на 8-10%. Для клиентов это дает возможность производить энергоэффективные трансформаторы в соответствии с растущими требованиями рынка.

Группа НЛМК - единственный производитель трансформаторной стали в СНГ и занимает более 10% мирового рынка. В настоящее время НЛМК строит новый завод по производству трансформаторной стали в Индии, его мощность составит 64 тыс. тонн в год.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.