Видео травли и избиения студентки в липецком техникуме проверяет полиция

Никто из наблюдавших не заступился за студентку Фото: принтскрин видео.

Кадры издевательства над студенткой в липецком техникуме общественного питания появились в Instagram. По словам автора ролика, все происходило на уроке физкультуры. На записи несколько студентов в маленьком кабинете травят девушку в красном свитере. Судя по видео, у девушки забрали вещи и телефон. Одна из участниц травли, что-то требует, девушка отказывается подчиняться и ее начинают оскорблять, толкать, бить, пинать ногами и даже душить.

Девушку несколько раз сбивали с ног Фото: принтскрин видео.

В травле участвуют около 12 человек, большинство из которых равнодушно наблюдают за избиением и издевательством над девушкой. Некоторых происходящее забавляет. Три активные участницы оскорбляют девушку, орут матом, неоднократно сбивают с ног, бьют по лицу, тянут за волосы, стаскивают со стула на пол, душат.

Над студенткой издевались однокурсницы Фото: принтскрин видео.

Причем студенток даже не смущает, когда девочка больно бьется головой об пол. Студенток подначивает парень в шортах и с телефоном. Жертва буллинга просит позвать педагогов, но ее просьбы игнорируют. Девушка пытается уйти, но обидчицы не выпускают. Автор ролика неизвестен, но в подписи к видео указано, что все происходило 20 сентября.

Инцидент проверяет полиция Фото: принтскрин видео.

Инцидентом уже занимается полиция. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сейчас, 21 сентября, в образовательном учреждении проводится проверка. На месте работают сотрудники отдела полиции №5, которые устанавливают участников, ответственных и все обстоятельства произошедшего. Назначили ряд экспертиз.