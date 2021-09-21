Избиение студентки в Липецке: «Над девочкой-инвалидом издеваются постоянно»

Общественность считает отчисление слишком мягким наказанием Фото: принтскрин видео.

В Липецке продолжают разбираться с видео, на котором студенты техникума общественного питания избивают и травят однокурсницу.

Как сообщили в управлении образования Липецкой области, в колледж выехали вице-губернатор Анатолий Якутин и начальник управления Лилия Загеева.

– Ситуация с избиением студентки Липецкого техникума общественного питания находится на контроле регионального управления образования и науки, – сообщили в ведомстве. –Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, не останется без внимания. Сейчас в техникуме идет проверка.

Произошедшее активно комментируют на странице самого управления в Instagram. Знакомые с ситуацией пользователи сообщают, что жертва травли является инвалидом, причем над девочкой издеваются систематически уже не первый год.

– Издеваются над девочкой-инвалидом и Артамонов написал, что их ждет отчисление, – пишут знакомые студентов. – И все? Нужно привлекать их и их родителей к уголовной ответственности.

Напомним, что на видеозапись отреагировал губернатор Игорь Артамонов, он сообщил на своей странице, что виновных студентов ждет отчисление, а сотрудников – кадровые решения.

Наличие инвалидности официально пока не подтвердили. Известно, что некоторым из агрессивных студенток в кадре нет 18 лет.