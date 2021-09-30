«Депутатские» средства помогают решить текущие вопросы учреждений здравоохранения в Воронежской области

.

В общей сложности из «депутатских» фондов в 2021 году на решение текущих вопросов учреждений здравоохранения в регионе было направлено почти 10 миллионов рублей. Среди учреждений – как крупные больницы областного центра, так и ФАПы в удаленных сельских населенных пунктах.

.

– Большая часть этих средств была распределена на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения. В больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории на средства по заявкам депутатов регионального парламента закупалась мебель, компьютеры и оргтехника, медицинское оборудование, кондиционеры. Эта работа стала результатом встреч депутатского корпуса регионального парламента с коллективами медицинских учреждений, а также обращений воронежцев в ходе приемов граждан,– рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента также отметил, что всего в 2021 году депутаты регионального парламента утвердили расходы на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в объеме почти 30,5 млрд рублей.

При этом благодаря содействию депутатов Воронежской областной Думы в рамках корректировки бюджета региона и областной адресной инвестиционной программы в этом году дополнительно были выделены средства на реализацию ряда важных для здравоохранения региона проектов.

– Более 400 млн рублей было направлено на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа, еще 200 млн рублей – на строительства модульных ФАПов в 61 сельском населенном пункте, 340 млн рублей – на приобретение карет скорой помощи, – напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Вопросы охраны здоровья граждан, обеспечения полноценной работы системы здравоохранения являются одной из главных социальных задач, стоящих перед органами власти, в том числе законодательной.

– И это касается не только утверждения эффективного финансирования данной сферы. За последние годы региональным парламентом было принято около сотни областных законов, касающихся сферы здоровья и смежных отраслей, в том числе и базовый – «О здравоохранении в Воронежской области». Ряд законов Воронежской области медицинской направленности взят за образец в соседних регионах. Депутаты областной Думы также выступают с инициативами по улучшению федерального законодательства и различных государственных программ, – сказал Владимир Нетёсов.

.

Так, недавно депутатский корпус предложил внести изменения в федеральное законодательство, касающиеся эффективности подготовки и привлечения медицинских кадров в первичное звено здравоохранения, а также разработал ряд предложений для проекта федеральной программы по лечению редких заболеваний.