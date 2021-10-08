«Открытие» удвоит продажи кредитных карт

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ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» успешно завершил пилотный проект быстрой онлайн-идентификации клиентов, который существенно увеличил продажи кредитных карт зарплатным клиентам при выездном обслуживании.

Технология удаленного распознавания документов и проверки личности от компании Sumsub уже в этом году позволит банку «Открытие» удвоить кросс-продажи кредитных карт зарплатным клиентам.

До запуска пилота менеджеры банка, выезжая на предприятие для оформления зарплатных карт его сотрудникам, передавали фотокопии индивидуального пакета документов клиента на проверку в бэк-офис. Это делалось для ручной сверки данных в документах с базами банка и подтверждения личности заемщика. Весь процесс занимал длительное время, что приводило к потере большого количества сделок.

Пилот доказал эффективность проверки документов с помощью компьютерного зрения: фотографии документов уходят не на ручную проверку, а на автоматическую верификацию роботом. Если все проверки пройдены успешно, клиенту автоматически выставляется кредитный лимит, после чего он сразу может начать использование карты. В рамках пилота время проверки снизилось до трех с половиной минут, что позволило выдавать больше кредитных карт и сразу активировать их в присутствии клиентов. Конверсия из одобренной заявки в активацию в момент выдачи в результате пилота выросла на 88%.

- Внедрение роботизированной верификаций приближает нас к модели безбумажного онбординга, когда менеджер перефокусируется с оформления документов на знакомство клиента с преимуществами продукта. Мы стремимся полностью цифровизовать этап входа в банк и пилотируем несколько решений, в том числе биометрических, которые помогут обеспечить бесшовный клиентский опыт уже с первого контакта, - сообщил Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций банка «Открытие».