«В металлурги б я пошел, пусть меня научат!»

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Какую выбрать профессию, чтобы она была и интересной, и доходной? А еще чтоб перспективной. Конечно, стоит послушать и маму и папу, но выбор все равно делать самому. В городе металлургов многие логично связывают свое будущее со «стальной отраслью». Но и тут нужно определиться. Специальностей море.

В помощь - система профессиональной ориентации НЛМК - одна из самых крупных целевых программ в регионе. Помогает определиться и школьникам, и студентам. Так что же сегодня в тренде у старшеклассников?

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Цифровой дневник для школьника

В этом учебном году НЛМК и департамент образования удивляли школьников необычным дневником. Привычный бумажный формат с историей и информацией о деятельности комбината, его партнерах и актуальных профессиях дополнили qr-codы, которые ведут на интернет-площадки, - тут уже, что называется, полное погружение с виртуальными экскурсиями, видеороликами и интервью сотрудников комбината.

Дневник в подарок от НЛМК получили все девятиклассники Липецка. А это ни много ни мало более 5000 человек.

Для старшеклассников - специальные программы

- НЛМК - глобальнометаллургическая компания, для нас очень важны профессиональные кадры. И мы готовы поддерживать будущих специалистов и помогать им развиваться буквально со школьной скамьи - это кружки технического творчества и целый ряд программ для старшеклассников, - поясняет начальник отдела по работе с учебными заведениями и профориентации НЛМК Ирина Титова. - Для школьников, которые перешли в девятый класс, в этом году появилась возможность записаться в программы с треком «ШКОЛА - Среднее профессиональное образование - НЛМК».

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Что же это за программы?

В первую очередь «Школа профессионального мастерства» на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума. Дает возможность школьникам попасть в колледж и техникум - увидеть аудитории, мастерские, поговорить со студентами, а еще определиться со специальностью с помощью профкурса и подготовиться к экзаменам по разделам математики на специальных элективах.

Участники программы получают диплом выпускника, дающий приоритет на поступление в ЛМК или ЛПТ. А лучшие из выпускников - сертификат, который дает право на бонусную стипендию НЛМК.

А вот любовь к точным наукам НЛМК совместно с Физико-математической школой «Эврика» готовы прививать старшеклассникам в рамках программы «Класс НЛМК», причем абсолютно бесплатно.

Программа позволит школьникам подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике и физике для последующего поступления в базовые учебные заведения НЛМК на востребованные в компании профессии и специальности.

Записаться в программы «Школа профессионального мастерства» и «Класс НЛМК» на 2021/2022 учебный год можно до 15 октября по телефонам: 44-67-03, 44-70-99. Заявки также принимаются в электронном формате по QR-коду.

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Презентации, тренинг, мастер-классы

А теперь подробно о профориентационных программах НЛМК.

ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА - это:

Профессиональный тренинг для школьников. Научит планировать свой день, ставить цели и достигать их. На групповых заданиях у ребят есть возможность проявить лидерские способности и показать работу в команде.

Знакомство с приоритетными направлениями для НЛМК и помощь в выборе будущей профессии.

Уникальный курс по разделам математики для подготовки к ОГЭ. Занятия ведут лучшие преподаватели физико-математической школы «Эврика».

Мастер-классы в производственных мастерских колледжа и техникума. Возможность попрактиковаться на станках и оборудовании в рамках выбранных профессий. Курсы ведут лучшие преподаватели ЛМК и ЛПТ, а также студенты старших курсов - победители конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Обзорные ознакомительные экскурсии в основные подразделения НЛМК.

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За последние три года обучение прошли 83 школьника 9-х классов, около 50% из них поступили в базовые образовательные организации НЛМК - Липецкий политехнический техникум и Липецкий металлургический колледж.

Последние два года для восьмиклассников липецкой Инженерно-технологической школы № 27 НЛМК проводит обучение на рабочие профессии: слесарь-ремонтник, контролер в производстве черных металлов. Учебная программа адаптирована для школьников, а учебный процесс настроен так, что не будет мешать урокам в школе. Первый модуль уже позади - в мае выпускники получат свидетельства с присвоением рабочей профессии.

Такое обучение дает возможность при получении аттестата в 9-м классе уже иметь профессию и приоритеты при поступлении в базовые образовательные организации НЛМК (ЛПТ, ЛМК), а также возможность повышения квалификации во время обучения в них.

Благодаря специальным программам в металлургическом колледже и политехническом техникуме сотни школьников сделали свой первый шаг в профессию и выбрали будущую специальность. Как это работает на деле, мы посмотрели в Липецком металлургическом колледже.

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У каждого свой выбор

- «Школа профессионального мастерства» для учащихся 9-х классов работает на базе нашего колледжа уже более 10 лет. Занятия по два академических часа проходят раз в неделю - с октября по февраль, - поясняет замдиректора колледжа по учебно-производственной работе Наталья Краснобородько. - Наши преподаватели не просто «выдают информацию» - занятия в Школе интересные, «живые», с обратной связью. Ребята знакомятся со специальностями, приоритетными для НЛМК, участвуют в мастер-классах и обзорных ознакомительных экскурсиях. Этот обучающий период для школьников во многом решающий: он помогает определиться с выбором будущей профессии.

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Это сейчас Лилия Давыдова студентка ЛМК, а три года назад была одной из лучших учениц «Школы профессионального мастерства». О программе НЛМК узнала от родителей.

- Еще с 8-го класса планировала стать лаборантом-химиком. А Школа только укрепила меня в этом решении, - делится Лилия. - Занятия были полезные, все доходчиво, познавательно. Мы ходили в мастерские и лаборатории, особенно впечатлила экскурсия на НЛМК - именно там очень бы хотелось работать. Сейчас учусь по специальности «Технология аналитического контроля химических соединений» и планирую после окончания колледжа одновременно работать и повышать квалификацию уже в высшей школе. Надеюсь, все получится.

А вот первокурсник Максим Халин учится на механика, «Школу профмастерства» окончил совсем недавно - в прошлом году, получил диплом и сертификат.

- Я не знал, куда мне пойти после школы, столько профессий - глаза разбегались. А когда начал посещать «Школу профмастерства», понял, что мне нравится металлургия, специальность механика - это мое. Так что свой выбор сделал осознанно. На НЛМК трудятся отец и брат, надеюсь, что в скором будущем тоже стану работать на комбинате.

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Первый шаг в профессию

- «Школа профессионального мастерства» дает будущим абитуриентам наглядное представление о тех специальностях, которым мы обучаем в нашем колледже - одном из базовых учебных заведений НЛМК, - отмечает директор колледжа Алексей Уколов. - Ребята с удовольствием посещают Школу - занятия проводятся интересно, увлекательно. Здесь они знакомятся с миром профессий, делают свой выбор в пользу технической специальности. Их привлекает практикоориентированность учебного процесса, и в нашем колледже есть все возможности подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.

В октябре на базе колледжа открывается четыре новых мастерских по четырем компетенциям - лабораторный и химический анализ, промышленная механика и монтаж, электроника, электронный монтаж. Оборудование (общая сумма гранта порядка 50 млн рублей) отвечает всем мировым стандартам.

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- Качественной подготовке специалистов способствует и весомая поддержка НЛМК, - поясняет Алексей Уколов. - Стимулирующие доплаты получают наши преподаватели и студенты (стипендии от НЛМК по рейтингу успеваемости). Комбинат постоянно вкладывает средства в развитие инфраструктуры колледжа, стал партнером софинансирования нацпроекта «Образование». На базе НЛМК организована производственная практика в полном объеме - на реальных рабочих местах. Это помогает свести процесс адаптации на будущей работе к минимуму. Жизнь показала, что у наших выпускников есть все шансы гарантированного трудоустройства, возможности профессионального и карьерного роста. И главное - работа по душе.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива НЛМК.