Стандартизация для лучшего мира

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В нашем регионе вопросами стандартизации занимается ФБУ «Липецкий ЦСМ»

В 1970 году Президент Международной организации по стандартизации (ИСО) Фарук Сунтер из Турции, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всех экономик мира, предложил ежегодно праздновать Всемирный день стандартов. Дата проведения выбрана не случайно, как раз в этот день, 14 октября 1946 года, в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. Главным событием конференции стало создание ИСО. В настоящее время членами ИСО являются национальные организации по стандартизации 164 стран. Россию в качестве полноправного члена ИСО представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В этом году Всемирный день стандартов проходит под девизом «Стандарты для достижения Целей устойчивого развития». В 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» был создан набор из Целей устойчивого развития. Документ содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач. «Цели устойчивого развития, которые направлены на устранение социального неравенства, развитие устойчивой экономики и снижение темпов изменения климата, являются весьма амбициозными. Их достижение требует сотрудничества государственных и частных партнеров, а также использования всех доступных инструментов, включая международные стандарты и оценку соответствия», - отмечается в послании руководителей международных организаций МЭК, ИСО и МСЭ.

Немного о стандартизации

Стоит отметить, что стандартизация устанавливает характеристики и правила для достижения упорядоченности в сферах производства, обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

К документам по стандартизации, согласно федеральному закону «О стандартизации в Российской Федерации», наряду с ГОСТами относятся стандарты организаций (СТО) и технические условия (ТУ).

«Документы по стандартизации используются во всех отраслях и всех сферах. Они структурируют нашу жизнь и служат на благо общества. Располагая обширным фондом стандартов, опытными специалистами в области стандартизации, Липецкий ЦСМ проводит большую работу, направленную на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции», - сообщил директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

С чего начинается хороший продукт

Чтобы грамотно разработать стандарт организации или технические условия, нужно не только хорошо знать продукт или услугу, но и иметь немалый опыт и обширные знания в области стандартизации. «Изготовитель отвечает не только за качество произведенной продукции, но и за качество документов. Любая продукция производится по ГОСТ, СТО или ТУ. В случаях, когда на продукт еще нет стандарта, необходимо уточнить или дополнить требования к нему, нужны СТО или ТУ. В них устанавливаются не только требования к качеству и безопасности выпускаемой продукции, но и к маркировке, упаковке, хранению, транспортированию, утилизации. Разрабатываются СТО и ТУ на основе результатов проведенных испытаний и измерений, а также нормативных документов: технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и многих других. От качества СТО и ТУ зависит качество выпускаемой продукции, ее безопасность и конкурентоспособность», - рассказала начальник отдела стандартизации и технического регулирования Инга Корнеева.

Наталья Коробова.

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