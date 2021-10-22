Как будут работать поликлиники и травмпункты Липецка и Ельца в нерабочие дни из-за коронавируса

График работ поликлиник и травмпунктов в нерабочие дни в Липецке и Ельце Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 30 октября по 7 ноября в Липецкой области из-за коронавируса ввели нерабочие дни. Режим работы медорганизаций также изменится.

Так, 30 октября, 5, 6 и 7 ноября поликлиники будут работать по графику субботнего дня. Вызвать врача на дом можно будет до 12.00 часов. Помощь будут оказывать до 15.00.

31 октября - по графику выходного дня. К пациентам на дом будут выезжать мобильные бригады. С 1 по 3 ноября - как в будни. А 4 ноября - по графику праздничного дня.

Травмпункты Липецка на Соколе - ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный Сокол" и ЛТЗ - ГУЗ "Липецкая городская больница №4 "Липецк-Мед" будут работать круглосуточно. Сюда же могут обратиться подростки от 15 до 17 лет. Детей можно привезти в травмпункт ГУЗ "Областная детская больница" на 19-ом микрорайоне.

В Ельце будут работать круглосуточно травмпункты в поликлинике ГУЗ "Елецкая городская больница №1 ми. Н.А. Семашко", а также в детской поликлинике ГУЗ "Елецкая городская детская больница". Экстренная госпитализация - в соответствии с графиком дежурств стационаров.

Экстренную офтальмологическую помощь детям и взрослым окажут в ГУЗ "Липецкий областной клинический центр" - улица Ленина, 35. Обратиться к стоматологу с неотложной проблемой - в ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника - стоматологический центр" на Циолковского, 22.