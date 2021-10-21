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Общество21 октября 2021 16:47

Объявленные Путиным нерабочие дни из-за коронавируса начнутся с 30 октября

Соответствующее решение приняли на заседании регионального оперштаба
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 21 октября, в Липецке состоялось заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Присутствующие решили ввести нерабочие дни в регионе с 30 октября по 7 ноября из-за COVID-19.

Напомним, в минувшую среду, 20 октября, президент России Владимир Путин призвал регионы организовать нерабочие дни с сохранением зарплаты. А в местах, где эпидемиологическая ситуация более серьезная - ввести нерабочие дни раньше.

Также с понедельника, 25 октября, липчанам придется предъявлять QR-коды и паспорт в общественных местах: кафе, салонах красоты, фитнес-центрах, торговых центрах площадью более 400 кв.м, бассейнах, театрах и кинозалах. Также липчане могут предоставить медотвод или справку о том, что они недавно переболели коронавирусом.