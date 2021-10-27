Изменения в "коронавирусном" Постановлении: в липецкие гостиницы с QR-кодом, а в детские магазины - без

Актуальные изменения в "коронавирусном" Постановлении Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 26 октября, в "коронавирусное" Постановление №159 Липецкой области внесли очередные изменения. По данным пресс-службы региональной администрации, заселять в гостиницы, дома и базы отдыха, санатории и тп. будут тех, у кого есть QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19. Также туда смогут попасть переболевшие граждане, но не больше 6 месяцев назад. Действительны справка-медотвод и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 72 часа до заселения.

Теперь без QR-кода липчане могут пройти в специализированные магазины детских товаров, а также в ТЦ и ТРЦ, в которых не менее 80% площади занимает магазин с продуктами. Также свободно пустят в пункт вакцинации, работающий в ТЦ.

Еще одно изменение касается посещения общепита. В редакции постановления от 22 октября, кафе и ресторанах гости без QR-кода могли только заказать доставку или обслуживание на вынос, не заходя в помещение. Теперь же липчан могут обслуживать на вынос в помещении общепита, но без размещения за столиком.

Ранее в пункте 1.5.13, в котором перечислены объекты с QR-кодом, было прописано, что у всех получателей услуг, зрителей, посетителей, сотрудников и лиц, участвующих в организации мероприятий должен быть код, справка о перенесенном коронавирусе или медотвод. В новых изменениях от 26 октября "сотрудников" из этого списка исключили.

Напомним, что без QR-кода можно попасть в продуктовые магазины в ТЦ и ТРЦ, если там организовали к ним изолированный проход.