Центр поддержки экспорта организовал участие Липецких компаний в строительной выставке в Баку

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С 20 по 22 октября в Республике Азербайджан проходила международная строительная выставка «BakuBuild 2021». После годового перерыва из-за пандемии она не только не растеряла постоянных участников, но и присоединила новые компании. Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал участие в выставке 5-ти экспортно-ориентированных компаний региона - ООО «ЗМК Форвард», ООО «Стройнэт», ООО "Интерэкотехнологии", ООО "НПП "ЗИПО", ООО «Торгово-промышленная группа «Риш Девелопмент».

Стенд с липецкой продукцией вызвал повышенный интерес, липчане наглядно и выгодно продемонстрировали свою продукцию.

- По итогам выставки получили 5 официальных заявок-запросов на нашу продукцию - инновационные системы отопления для зданий промышленных категорий - и массу предложений от заинтересованных компаний, - отметил директор по развитию компании СТРОЙНЭТ Дмитрий Никитин. – Наша продукция подпадает под программу застройки Карабаха, и мы уверены в расширении рынка сбыта.

Доволен результатами и гендиректор компании "Интерэкотехнологии", выпускающей светодиодное оборудование, Дмитрий Левченко.

- Заключили контракт по продвижению нашей продукции. На освободившихся азарбайджанских территориях идет активное строительство гражданских объектов, и мы видим для себя хорошие перспективы в этом регионе.

Участие в подобного рода мероприятиях дает уникальную возможность максимально выгодно представить свою продукцию потенциальным покупателям и партнерам, расширить деловые контакты и значительно увеличить объем экспортных продаж.

*Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан администрацией региона и Союзом "Липецкая торгово-промышленная палата". Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 г.

Владимир КУЛИК.

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Фото: пресс-служба АНО «ЦПЭ Липецкой области»