Спасший человека на пожаре липецкий полицейский получил медаль «За смелость»

Полицейский получил медаль за спасение женщины на пожаре Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке проходят торжественные мероприятия по случаю Дня сотрудника ОВД. Ранее полиция региона отчиталась о криминогенной обстановке в Липецкой области, где указали о стопроцентной раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

В этот день, 10 ноября, в в центральном аппарате управления состоялась торжественная церемония, где наградили сотрудников полиции. Медаль МВД России «За смелость во имя спасения» получил полицейский-кинолог Роман Проценко. Кинолог по случайности оказался рядом, заметил дым и рискуя жизнью вынес из горящей квартиры женщину. Помимо медали Совет ветеранов ОВД и ВВ РФ вручил Роману ценный подарок – часы.

Также в рамках празднования Дня полиции в Липецке после капитального ремонта открыли здание Экспертно-криминалистического центра. Красную ленточку перерезали руководитель управления генерал-майор полиции Олег Латунов и начальник ЭКЦ Алексей Вологдин.

Новый ЭКЦ открыли на территории управления МВД Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Теперь криминалисты работают в отдельном двухэтажном здании на территории управления. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, на первом этаже расположилось отделение по исследованию наркотических средств, на втором проводят фоноскопические и компьютерные экспертизы.

Эксперты-криминалисты переехали в новое здание Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Кстати, за 9 месяцев 2021 года с специалисты ЭКЦ провели 174 осмотра мест происшествий, откуда изымали отпечатки рук, обуви, биологические следы, орудий взлома и прочие трасологические следы. Эксперты провели 5424 экспертизы и 2853 исследования. По отпечаткам рук идентифицировали 194 человека и установили личности 30 неопознанных трупов.