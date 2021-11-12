В Липецкой области на здравоохранение выделили дополнительно 700 миллионов

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На состоявшейся сегодня очередной сессии Липецкого областного Совета депутатов по предложению руководителя региона Игоря Артамонова внесены изменения в закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Как сообщил заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых, за 10 месяцев 2021-го областной бюджет исполнен с профицитом. Это дало возможность в течение года дополнительно направить 8,8 млрд рублей в социальную сферу, а также увеличить финансовую помощь органам местного самоуправления.

Для дальнейшего решения социально значимых задач системе здравоохранения региона выделено 700 млн рублей. За счет этих средств будут приобретены расходные материалы для тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию, лекарственные препараты для льготных категорий граждан и для лечения ковидных больных как в стационарных так и в амбулаторных условиях. Также будет организована работа ковидных госпиталей в Данковском, Усманском и Тербунском районах, получат стимулирующие выплаты работники выездных бригад скорой медицинской помощи и медработники, участвующие в проведении вакцинации населения, будет закуплено оборудование и проведены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения. На погашение кредиторской задолженности за лекарственные препараты, продукты питания, коммунальные услуги дополнительно выделено 170 млн рублей учреждениям здравоохранения области, финансируемым за счет средств обязательного медицинского страхования.

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«В целом ассигнования на здравоохранение увеличились в течение года по сравнению с первоначальным планом на 3 миллиарда 468 миллионов рублей, из них 2 миллиарда 312 миллионов выделено на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Кроме того, более 75 млн рублей направлено школам-интернатам, техникумам, колледжам на проведение ремонтных работ, противопожарные и антитеррористические мероприятия, приобретение учебного оборудования, мебели и трех специализированных автобусов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы обеспечения жильем молодых семей дополнительно выделено 56,4 млн рублей на жилищные субсидии при рождении ребенка, что позволит произвести выплату 105 молодым семьям.

Предусмотрены ассигнования на увеличение заработной платы воспитателей в социальных учреждениях помощи семье и детям, тренеров областных спортивных школ олимпийского резерва. 18,5 млн рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения и центров занятости, 21,7 млн рублей – на ремонт, закупку транспорта и оборудования в государственные учреждения культуры. По решению Правительства Российской Федерации Липецкой области выделено 30 млн рублей на создание модельных библиотек в Чаплыгинском, Лев-Толстовском и Измалковском районах. 11 млн рублей дополнительно предусмотрено на оказание содействия спортивным клубам и развитие детско-юношеского спорта.

С учетом вносимых изменений областной бюджет в 2021 году по доходам и расходам составит 82 млрд 695 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.