На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв: под завалами есть люди

На территории НЛМК произошел пожар Фото: Лия МУРАДЬЯН

Очевидцы сообщают о чрезвычайном происшествии на территории Новолипецкого металлургического комбината. По словам работников, на заводе произошел пожар. Зарево над НЛМК видно с разных микрорайонов города.

По словам очевидцев, были слышен взрыв, есть серьезные обрушения. Детали и масштабы происшествия официально пока не сообщаются. Известно, что на место выехали сотрудники МЧС. Подробности выясняются.

Отметим, что в августе этого года в результате взрыва и пожара на НЛМК, на территории конвертерного цеха №2 огонь охватил около 40 квадратных метров кровли, что привело к частичному обрушению.

По уточненной информации, ЧП случилось на складе коксохимического цеха. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о происшествии поступило в 21.14. Произошло частичное обрушение кровли.

– Под завалами могут находиться люди, проводятся поисково-спасательные работы, – сообщает МЧС региона.

В настоящее время из-под завалов достали одного человека и передали врачам. Сейчас на месте работают 30 пожарных и спасателей, а также 9 единиц техники.

– «14 ноября в 21.30 на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются», – прокомментировали ЧП с пресс-службе комбината.