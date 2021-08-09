Взрыв прогремел на территории кислородного цеха НЛМК: загорелась кровля

После хлопка на территории цеха загорелась кровля Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке источники сообщают о взрыве прогремевшем на территории Новолипецкого металлургического комбината. По словам очевидцев, ЧП случилось в районе кислородного цеха НЛМК, в результате взрыва есть обрушения. О пострадавших пока не сообщается.

Детали происшествия уточняются, официальных комментариев предприятия пока нет.

По уточненной информации ГУ МЧС по Липецкой области, на территории КЦ-2 «ПАО НЛМК» произошло возгорание кровли, сообщение поступило в 9.59 утра. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Ликвидация пожара на территории НЛМК Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 9.59 огонь локализовали. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. На данный момент на месте работают 9 отделений пожарных, автолестницы, служба пожаротушения и оперативная группа.

– 9 августа в 10.00 на территории кислородного цеха НЛМК произошел хлопок, в результате было повреждено здание кислородно-распределительного пункта с возгоранием кровли, – прокомментировали в пресс-службе комбината. – Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится анализ причин инцидента и оценка влияния на производство.