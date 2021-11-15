Доходы бюджета Воронежской области в 2022 году планируются в объеме около 140 млрд рублей

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Представители Комитетов социального блока Воронежской областной Думы провели «нулевые» чтения бюджета области и ТФОМС на 2022 год.

В Малом зале Парламентского центра состоялось «нулевое» чтение законопроекта об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Слушания прошли в два этапа: отдельно обсуждалось финансирование мероприятий социального блока и мероприятий промышленно-экономического блока. Первой состоялась встреча с представителями Комитетов социальной направленности.

- Наша задача — принять сбалансированный по всем параметрам бюджет, в рамках которого мы выполним все социальные обязательства перед гражданами. И это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии. Воронежцы должны быть уверены, что и в такой сложной ситуации мы не просто можем сохранить, но и по некоторым статьям значительно увеличить финансирование, — подчеркнул перед началом обсуждения председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Он также отметил, что обсуждение параметров бюджета проходит в открытой и конструктивной обстановке. Это позволяет уже на предварительном этапе снять все спорные вопросы и подготовить четко выверенный проект главного финансового документа региона с учетом всех поступивших от депутатского корпуса и экспертного сообщества замечаний и предложений.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова провел заседание вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Парламентарии рассмотрели проекты законов «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В обсуждении вопросов приняли участие председатели и члены Комитетов регионального парламента. С докладами перед депутатами выступили руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов, председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Селютин. Также по видеоконференцсвязи к обсуждению присоединились представители исполнительных органов власти, профильных департаментов правительства, а также первый заместитель директора ТФОМС Воронежской области Михаил Гладышев.

В октябре депутаты провели дистанционные встречи с руководителями департаментов, в ходе которых обсудили реализацию всех намеченных программ в 2021 году и планы на предстоящий трехлетний период. Представители исполнительных органов власти совместно с парламентариями выработали консолидированное мнение об объемах финансирования всех сфер жизни региона.

Сначала перед парламентариями с информацией о прогнозе социально-экономического развития Воронежской области выступил Данил Кустов. Он отметил, что развитие экономики всей страны и региона в целом будет зависеть от постковидных изменений потребительского спроса и организации бизнеса. В 2021 году зафиксирован восстановительный рост экономики. Прогнозируется продолжение этой тенденции и в предстоящий период. В целом прогноз специалистов умеренно оптимистичен.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Затем руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова доложила депутатам об основных параметрах проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Она напомнила, что бюджет формировался в условиях сложной эпидемиологической ситуации. При определении параметров бюджета учитывались основные направления налоговой и бюджетной политики, оценки исполнения бюджета текущего года, прогнозов социально-экономического развития, оценок главных администраторов доходов, при этом сохранялся приоритет реализации нацпроектов и социальной направленности бюджета.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 139,5 млрд рублей, расходы — 142,7 млрд рублей.

Сохранится социальная направленность бюджета. Из общего объема средств 76,6% будет направлено на решение вопросов социальной сферы.

Приоритетом останется реализация указов Президента РФ в части заработной платы отдельных категорий бюджетников, а также реализация нацпроектов.

Особое внимание будет уделяться финансированию сферы здравоохранения. Здесь планируется использовать четыре источника финансирования: средства областного и федерального бюджетов, Фонда обязательного медицинского страхования и доходы от платных медицинских услуг. Кроме того, уже зарезервированы средства на финансирование работы по противодействию коронавирусной инфекции.

Заключение Контрольно-счетной палаты региона на проект бюджета представил ее руководитель Игорь Селютин. Он отметил, что по результатам рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» КСП рекомендует его для принятия в первом чтении. Депутаты в целом одобрили проект.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Также парламентарии заслушали доклад первого заместителя директора ТФОМС Воронежской области Михаила Гладышева «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». По итогам обсуждения документ также был поддержан.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Затем депутаты задали вопросы и озвучили предложения Надежде Сафоновой. Заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук отметила необходимость усовершенствования механизма получения льгот для некоторых категорий. Речь идет о жителях сельской местности, которые имеют право на получение баллонов со сжиженным газом, однако на практике у них часто возникают сложности с оперативным решением этого вопроса.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников отметил, что в адрес депутатов регулярно поступают запросы от сельских школ с просьбой профинансировать замену ветхих оконных блоков. Парламентарий предложил рассмотреть возможность создания специальной программы, которая бы предусматривала централизованное выделение средств на эти цели. Кроме того, депутат озвучил вопрос нехватки кадров в сфере противопожарной охраны леса.

Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров высказался о необходимости дополнительного финансирования молодых кадров в сфере здравоохранения. Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Дмитрий Ендовицкий заострил внимание на финансовой поддержке развития вузов.