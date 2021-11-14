Причины взрыва на металлургическом комбинате в Липецке выясняет следственный комитет

В результате обрушения кровли пострадал один человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке потушили пожар после взрыва на металлургическом комбинате, который произошел в воскресенье вечером, 14 ноября. По официальным данным, на угольном складе НЛМК загорелся конвейер. Как сообщает комбинат, возгорание ликвидировали в течение 15 минут. Однако частично обрушилась кровля.

По сообщению МЧС, из-под завалов извлекли одного человека, его передали медикам скорой помощи – состояние пострадавшего уточняется. По данным на 23.30 спасательные работы завершились, людей под завалами больше нет.

Проверку по по факту ЧП проводит следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе СКР области, возгорание произошло на складе коксохимического цеха. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Также выясняется, кто в тот момент отвечал за безопасность на опасном производственном объекте. Возбудят ли уголовное дело, зависит от результатов проверки.

Проверку организовала и прокуратура региона.

– На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка, – прокомментировали в ведомстве, – Правовую оценку обстоятельствам произошедшего дадут в ходе проверки. В случае нарушений, виновных привлекут.