«Открытие»: россияне поддерживают ценности «зеленой экономики»

Большинство жителей страны считают экологическую обстановку в России неподобающей, особенно – загрязнение окружающей среды и вырубку леса. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» к Форуму инновационных и финансовых технологий «Финополис-2021» среди совершеннолетних жителей городов с населением более ста тысяч человек.

При этом само понятие ESG или «устойчивое развитие» хорошо знают только 8% россиян как в крупных городах, так и в малых.

При выборе работодателя большинство руководствуется традиционными критериями - уровнем зарплаты (78%) и легальным наймом на работу в соответствие с законодательством (50%). ESG-факторы (social) важны для трети аудитории. При этом экологические и благотворительные инициативы компании на выбор работодателя практически не влияют.

Отвечая на вопросы экологической ответственности компаний (E-повестка), 55% опрошенных отметили, что бизнес должен решать экологические проблемы. Наиболее важные направления корпоративной социальной ответственности (S-повестка), по мнению опрошенных - достойные условия труда (92%), охрана здоровья и безопасности сотрудников (86%) и обеспечение карьерного роста (83%).

Среди наиболее важных направлений корпоративного управления (G-повестка) респонденты выделили отсутствие взяточничества и коррупции (59%) и обеспечение информационной безопасности (51%).

К слову, экологическую обстановку в стране и своем населенном пункте россияне оценивают достаточно низко – в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Что касается личного подхода к сохранению экологии, то более половины опрошенных заявили, что сами так или иначе о ней заботятся. Чаще всего люди называли умеренное потребление – покупку только самого необходимого (62%), умеренное потребление электроэнергии (60%) и воды (58%). 60% используют многоразовые сумки при посещении магазинов. Менее половины участников опроса заявили об ответственном подходе к разделению мусора и переработке отходов (бумаги, батареек, стекла, пластика).

Говоря о благотворительности, 65% участников опроса признались, что принимают в ней участие. Из них две трети делают это раз в полгода и реже. Регулярно (раз в 1-3 месяца) в благотворительных акциях участвует около 35% опрошенных. Главные направления благотворительности компаний - помощь оказывают больным детям (53%), здравоохранение (28%), экология (20%).