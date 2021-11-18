Вместо полигона «Центролит» появится современный экотехнопарк в Липецком районе

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Полигон «Центролит», который исчерпал свои возможности и является причиной многочисленных обращений граждан по поводу неприятного запаха, скоро прекратит своё существование. На 2023 год намечен вывод этой площадки из эксплуатации и дальнейшая её рекультивация. Сейчас на полигоне размещаются отходы Липецка и Липецкого района.

В настоящее время администрацией региона принято решение о строительстве нового объекта – экотехнопарка в районе села Никольское Стебаевского сельсовета Липецкого района, что позволит обеспечить исполнение указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 о снижении вдвое количества ТКО, направляемых на полигоны, и максимальном вовлечении отходов во вторичный хозяйственный оборот. Выбор места для строительства экотехнопарка обусловлен необходимостью создания на территории Липецкой области комплексной системы обращения с ТКО, включающей в себя обработку, утилизацию (переработку) и размещение отходов.

Администрацией области в качестве потенциального места размещения экотехнопарка были рассмотрены несколько участков. При выборе площадки учитывались критерии экологического, санитарного законодательства, в том числе удалённость от населённых пунктов, результаты геологических изысканий, транспортная доступность, отсутствие ограничений, связанных с эксплуатацией аэродромов и иных объектов.

При строительстве и эксплуатации экотехнопарка будут применены современные технологии: изоляция геомембраной тела полигона, система сбора и очистки фильтрата, брикетирование в плёнке, которые исключают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Применение технологий сжигания отходов не предусмотрено.

Проектируемый объект будет полностью соответствовать требованиям федерального законодательства, в том числе будет включён в федеральную схему обращения с ТКО (ППК Российский экологический оператор), пройдёт государственную экологическую экспертизу (Центральный аппарат Росприроднадзора), строительную экспертизу Минстроя России и процедуру общественных обсуждений.

Новый объект будет принимать отходы Центральной зоны деятельности регионального оператора – Липецка, Липецкого, Задонского и Хлевенского районов. Возможность поступления отходов из других регионов исключена.

Строительство экотехнопарка будет осуществляться за счёт средств областного бюджета, что не повлечёт увеличения платы граждан. Созданный объект будет являться собственностью Липецкой области, и его эксплуатация будет осуществляться соответствующими службами и специалистами под контролем администрации региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.