Дмитрий Патрушев и Игорь Артамонов посетили данковские теплицы

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который находится в Липецкой области с рабочей поездкой, вместе с руководителем региона Игорем Артамоновым посетили тепличный комплекс ЛипецкАгро в Данкове. Здесь на площади 55 гектаров выращивают несколько сортов томатов. В этот году планируют произвести 34 тысячи тонн продукции.

Предприятие считается инновационным. Все теплицы здесь пятого поколения. Это самая последняя мировая разработка в данной отрасли. Производство полностью автоматизировано, за исключением ручного сбора овощей. Температуру регулирует специальная компьютерная программа: уличные датчики реагируют на изменение погоды, данные поступают в центр управления и система не допускает перегрева или переохлаждения комплекса. Благодаря этой технологии здесь можно выращивать рассаду круглый год, в других теплицах посадку проводят преимущественно в тёплое время года.

На предприятии не применяются никакие химикаты, а растения опыляются шмелями. Что делает продукцию экологически чистой и востребованной. Овощи поставляют в российские регионы и ряд европейских стран. Продукцию предложили продегустировать министру и главе региона, которые отметили хороший и натуральный вкус данковских томатов.

«Мы стабильно наращиваем производство овощей закрытого грунта, делая при этом акцент не только на количестве, но и на качестве, – подчеркнул руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Предполагаем, что в этом году в липецких теплицах будет собрано около 170 тысяч тонн высококачественной продукции».

Позитивный опыт Липецкой области по выращиванию овощей закрытого грунта отмечался сегодня на заседании оперативного штаба Минсельхоза РФ по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое провёл Дмитрий Патрушев. Подчёркивалось, что с 2014 года валовой сбор тепличных овощей в регионе вырос в 25 раз, что позволяет субъекту уже несколько лет занимать лидирующие позиции в стране.

Крупные тепличные комплексы обеспечивают людей не только продукцией, но и рабочими местами. На предприятии ЛипецкАгро трудится более 800 человек. Текучки кадров нет, есть конкуренция и возможность хорошо зарабатывать. Оплата труда здесь зависит от объёмов выполненной работы. В среднем сотрудники получают не менее 40 тысяч рублей в месяц, но многие зарабатывают и до 80 тысяч рублей ежемесячно. Как отмечают работники компании, для города уровня Данкова, а особенно для местных сёл, это очень достойный заработок.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.