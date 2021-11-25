Татьяна Голикова назвала Липецкую область в числе лидеров по темпам вакцинации

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Об этом сегодня сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер назвала регионы с самыми высокими темпами вакцинации, в число которых вошла Липецкая область.

«В шести регионах вакцинировано первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Ожидаем, что через три недели они приблизятся к искомой цифре. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тува, Карелия, Чукотка. Близки к этой цели Москва и Липецкая область, совсем небольшое отставание», – сказала Татьяна Голикова.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что в регионе в течение месяца отмечаются высокие темпы вакцинации. За это время было сделано 151,8 тысячи прививок первым компонентом, 133,6 тысячи человек вакцинированы вторым компонентом. Ежедневно выполняется порядка 10,5 тысячи прививок. Это позволяет прогнозировать завершение первичной иммунизации населения от COVID-19 уже в декабре, повторная вакцинация будет продолжена.

План вакцинации в Липецкой области – 730 тысяч человек. Это 80% от взрослого населения. По состоянию на 24 ноября 2021 года однократно привито 624,5 тысячи человек, двукратно – 558,7 тысячи человек.

Для обеспечения вакцинальной кампании развёрнуты 36 стационарных и 41 мобильный пункт (из них 12 на базе торгово-развлекательных центров). Задействованы 52 выездных бригады. Суточная мощность задействованных сил и средств позволяет выполнять до 12 тысяч прививок в день. Все пункты обеспечены иммунобиологическими препаратами в достаточном количестве.

«Липецкая область с самого начала прививочной кампании активно включилась в работу, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Достигнутые нами показатели – подтверждение того, что были приняты своевременные и правильные решения, к примеру, введение системы QR-кодов. Постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Всё это вместе с большой разъяснительной работой, проводимой среди населения, приближает нас к формированию необходимого коллективного иммунитета».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.