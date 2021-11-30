В Липецкой области жителям 57 из 470 домов сделают перерасчет за отопление

В Липецкой области проверяют верность начислений платы за отопление за октябрь Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за 10 дней в Единую диспетчерскую службу по платежам за отопление позвонили свыше 3 тыс. раз. Как сообщили в пресс-службе региональной Госжилинспекции, в настоящее время отрабатываются заявки более чем по 400 многоквартирным домам. Специалисты проверяют верность начислений. Выясняют, установлен ли в доме коллективный прибор учета, передавали ли его показания или плату рассчитывали по нормативу.

Напомним, получив квитанции на оплату тепла за октябрь, многие липчане пришли в ужас. За квартиры с небольшой площадью им начислили до 8 тыс. рублей. Возмущению жителей области не было предела.

К проработке заявок подключился и липецкий филиал "Квадры". По словам заместителя управляющего директора по реализации тепловой энергии Алексея Данилова, специалисты проанализировали 2,5 тыс. обращений из 470 домов. В большинстве зданий оказались неисправны или не прошли проверку общедомовые приборы учета. Так, если управляющая компания не передает данные счетчика, то на протяжении 3 месяцев плату за тепло будут начислять по среднемесячному объему потребления тепла за прошлый отопительный сезон. Если показаний не будет и дальше, то начисление идет по нормативу.

- В адрес управляющих компаний мы направили письма о необходимости надлежащей эксплуатации приборов учета и устранению неисправностей, - сообщил Алексей Данилов.

Кстати, в 57 домах приборы учета оказались исправны, но показания не передали в ресурсоснабжающую организацию. Жителям этих домов в ноябрьских квитанциях сделают перерасчет.