В Липецкой области обязали вакцинироваться от коронавируса студентов и пенсионеров старше 60 лет

В Липецкой области главный санитарный врач постановил вакцинировать студентов и пенсионеров Фото: Юлия КЛЮЕВА

Главный санитарный врач Липецкой области внес изменения в Постановление №598 от 30 сентября 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". В новом Постановлении №703 от 26 ноября он озвучил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе остается неблагополучной. И хотя со второй декады ноября наметилось улучшение - темп прироста за последнюю неделю колебался от 2% до -1%, уровень заболеваемости и смертности среди липчан старше 60 лет остаются высокими. А также растет количество зараженных в группе от 18 до 25 лет.

Так, Владимир Бондарев добавил в список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации, студентов. Он постановил сделать прививку от COVID-19 липчанам старше 18 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и ВУЗах, в том числе тем, кто проходит практику. А руководителям учебных заведений - организовать проведение вакцинации до 30 декабря 2021 года. Привиться должно не менее 80% студентов.

Также санитарный врач добавил в список липчан 60 лет и старше. Позаботиться о вакцинации работающих пенсионеров надо их руководителям. И в срок до 30 декабря 2021 года организовать проведение профилактических прививок от коронавируса не менее 80% от сотрудников 60 лет и старше.

В Постановлении указано, что избежать вакцинации могут только лица, имеющие противопоказания к прививке.