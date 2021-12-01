Ледовый дворец в Хрущевке, школы в Университетском и Звездном, спорткомплексы: на что выделят деньги из казны Липецкой области в 2022 году

Липецкие парламентарии рассмотрели проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годы" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 1 декабря, в Липецком облсовете рассмотрели проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годы". Его одобрил комитет парламента по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. По доходам бюджет в 2022 году планируется в 75,9 млрд рублей. По расходам - 85,5 млрд рублей. Дефицит - 9,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, 62% всех расходов направят на социальную сферу. Из них 24% - на социальную политику, более 20% - на образование, 11% - на здравоохранение, 4% - на физкультуру и спорт, около 2% - на развитие сферы культуры. На поддержку реального сектора экономики запланировано более 22% бюджета, а также 5% - на ЖКХ.

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

В ближайшие 3 года в сфере образования реализуют большие инвестиционные проекты. Планируют открыть "точки роста" в 93 классах. В школах Липецка и Ельца хотят создать три технопарка. В микрорайонах Университетский и Звездный появятся школы. Деньги предусмотрены на начало строительства. В 2023 году начнут строить большую школу в Лебедяни. На это выделят 412,4 млн рублей в 2023 году и 555,8 млн рублей в 2024 году.

Более чем в 2 раза увеличивается финансирование по нацпроекту "Культура" в 2022 году. За счет федерального и регионального бюджетов стартует реконструкция ГДМ "Октябрь". Около 100 млн рублей уйдет на ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол. Также деньги выделят на строительство, реконструкцию и капремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеем, стимулирование внутреннего туризма.

В РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ИНВЕСТИРУЮТ 3,7 МЛРД РУБЛЕЙ

В Липецке в новом году стартует строительство многофункционального спорткомплекса. На это в 2022 году направят 1,6 млрд рублей, в 2023 - 1,5 млрд рублей, а в 2024 - 2 млрд рублей. В Ельце построят ФОК на 492,9 млн рублей. Ледовый дворец появится в селе Хрущевка Липецкого района - на него выделят 301, 2 млн рублей. В в областном центре - крытый футбольный манеж за 241,8 млн рублей.

Также проиндексируют выплаты приемным и опекунским семьям, выплаты на питание детей из многодетных семей. А детям-сиротам компенсируют из казны аренду жилья. Парламентарии попросили администрацию предусмотреть дополнительные средства на охрану школ. Также депутаты посоветовали управлению образования и науки взять на контроль вопрос по ремонту детских садов в Липецке.