Дмитрий Аверов: Две трети бюджета – социальные расходы

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На очередной 5-й сессии парламентарии рассмотрели и приняли в двух чтениях проект закона о бюджете области на следующий год и на период до 2024 года. Обсуждение, которое не было «накатано-гладким», отразило широкий спектр мнений народных избранников. Что предусматривает главный финансовый документ?

Бюджет развития

Доходы бюджета в 2022 году составят 75,9 млрд руб, расходы – 85,5 млрд руб. Дефицит в 9,5 млрд будет в основном погашаться из остатков доходов этого года и инфраструктурных бюджетных кредитов.

На 2023 год доходы областного бюджета планируются в размере 73,7 млрд. рублей, расходы – 81,2 млрд. рублей, дефицит – 7,4 млрд. рублей.

На 2024 г. доходы уже составят 77,5 млрд руб., а расходы – 87,2 млрд.

- Бюджет на ближайшие три года можно смело назвать бюджетом развития. Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения буквально во всех сферах - только в 2022 году почти 12 млрд. рублей. Почти каждый пятый рубль бюджета направлен на финансирование национальных проектов. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Зарплаты бюджетников вырастут, в приоритете социалка

Социальная сфера составит 62% всех расходов областного бюджета. В том числе, свыше 20% составят расходы на образование, 11% - здравоохранение. Физическая культура и спорт «заберет» 4% расходов, а развитие «культурной сферы» отнимет 2% расходной части бюджета. На ЖКХ уйдет 5% расходов.

Повысится зарплата всем работникам бюджетной сферы – на 6%. Индексация, как подчеркнул спикер облсовета, коснется 100 тысяч человек, будут профинансированы все социальные обязательства в полном объеме.

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Также предусмотрена индексация выплат приемным и опекунским семьям. Установлена и новая мера поддержки детей-сирот – им компенсируют аренду жилья.

Сразу несколько крупных инвестпроектов в ближайшие 3 года реализуют в сфере образования. В их числе завершение строительства школы в г. Грязи, начало строительства школ в микрорайоне «Университетский», в районе улиц Музыки и Трунова в Липецке, а также большой школы в Лебедяни (за 2 года свыше 960 млн руб.). В течение трех лет планируется открыть «точки роста» в 93 классах, создать три технопарка в школах Липецка и Ельца.

Более чем в 2 раза, по сравнению с текущим годом, вырастет финансирование по нацпроекту «Культура». Дополнительные средства запланированы на строительство и капремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеев, стимулирование внутреннего туризма.

Начнется реализация нескольких крупных проектов (инвестиции 3,7 млр руб.) в сфере физической культуры и спорта. В 2022 г. в Липецке стартует строительство многофункционального спорткомплекса – за три года будет выделено свыше 5 млрд руб. Запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце, ледового дворца в с. Хрущевка и крытого футбольного манежа в Липецке.

Выделены средства и на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2022 году на эти цели направят - 1,4 млрд. руб. Это на 70% больше от уровня текущего года.

Старые транспортные карты «разморозят»

Будет решена и «зависшая» проблема с транспортными картами. Старыми фиолетовыми картами можно будет пользоваться с 15 декабря (первые 3 дня тестовый режим). На эти цели выделено более 100 млн рублей. Пользоваться устаревшими картами можно будет до 15 февраля 2022 г. (их пополнение невозможно). При необходимости будет рассмотрена возможность продления этого срока.

Как прокомментировал Дмитрий Аверов, впервые на стадии принятия бюджет имеет такие расходные обязательства.

Депутаты рассмотрели и ряд организационных вопросов: освобожден от должности (по его просьбе) вице-спикер облсовета Александр Кремнев, парламентарии утвердили Александра Рябченко на должность первого вице-губернатора, а Лариса Хожайнова утверждена на должность председателем Контрольно-счетной палаты.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.